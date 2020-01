Diretta Vicenza – Carpi: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Vicenza – Carpi del 19 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C, calcio d’inizio alle ore 17.30

VICENZA – Siamo giunti alla ventiduesima giornata del campionato di serie C. Un torneo tornato, dopo gli anno della Lega Pro, ad essere interessante ed entusiasmante. Il girone B in questa giornata propone diversi match molto interessanti e ricchi di spunti. Vicenza – Carpi è senza dubbio il super match della settimana. Si affronteranno infatti al Menti, la prima della classe contro la seconda. I biancorossi padroni di casa guidano la classifica con 46 punti, mentre il Carpi insegue a quota 42. Due squadre costruite per tentare il salto di categoria, magari senza passare dalla roulette dei playoff. Per ora entrambe stanno rispettando i pronostici.

I vicentini stanno lavorando tanto sul mercato di gennaio. Hanno chiuso per il bomber Ardemagni, e stanno provando a portare in Veneto anche Niccolò Giannetti, bomber che ha militato anche in serie A, e che in B come Ardemagni ha sempre messo a segno gol a grappoli. Insomma il Vicenza fa sul serio. Certo il Carpi non starà a guardare, essendo una compagine di ottima fattura. In casa degli ospiti, nelle dichiarazioni pre gara, è emerso un sentimento comune. Non sarà una gara decisiva, visto che comunque il campionato sarà ancora lungo e tortuoso. La gara ovviamente non potrà essere decisiva, ma sarà importante per “scandire” quella che sarà la gerarchia futura.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

L.R. VICENZA:

CARPI:





Probabili formazioni Vicenza-Carpi

L.R. Vicenza (4-4-2) Grandi; Bianchi, Padella, Cappeletti, Liviero; Vandeputte, Pontisso, Cinelli, Giacomelli; Arma, Marotta. A disp. Albertazzi, Bonetto, Pasini, Bizzotto, Zonta, Rigoni, Scoppa, Emanuello, Zarpellon, Tronco, Guerra, Saraniti. All. Di Carlo

CARPI (4-3-1-2): Nobile; Pellegrini, Sabotic, Boccaccini, Sarzi Puttini; Saber, Pezzi, Saric; Maurizi; Jelenic, Biaci. All.: Rossini, Rossoni, Varoli, Varga, Lomolino, Clemente, Carta, Fofana, Simonetti, Carletti, Mastaj, Vano. All.: Riolfo.

I due tecnici di affideranno agli schemi classici. Entrambi conoscono quale sia l’importanza della gara. Ovviamente faranno i pompieri, cercando di gettare acqua sul fuoco, ma sanno benissimo che in caso di vittoria, le ambizioni di promozione nella serie cadetta, delle rispettive compagini si rafforzerebbero ancor di più.

Dove vedere il match in TV ed in streaming

La gara di domenica del Romeo Menti, avrà inizio alle ore 17.30. Sarà trasmessa da Eleven Sports, in streaming. La gara si preannuncia combattuta e di altissimo livello, una sorta di anticipo di ciò che potremo vedere la prossima stagione in Serie B.