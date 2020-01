I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica 19 gennaio sono dedicati integralmente alla ventesima giornata del campionato di Serie A

Dopo gli anticipi di sabato, domenica 19 gennaio si gioca la ventesima e prima giornata di andata del campionato di Serie A 2019 – 2020. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Milan – Udinese 1 (ore 12.30)

I rossoneri, vittoriosi a Cagliari grazie anche al gol di Zlatan Ibrahimovic, sono decimi con 25 punti; una lunghezza in meno per i friulani, dodicesimi, che hanno vinto la gara di andata ma che a San Siro non si impongono da aei partite.

Bologna – Hellas Verona 1 (ore 15)

Il Bologna, tredicesimo con 23 dopo la sconfitta sul campo del Torino, ospita l’Hellas Verona, che con la vittoria dello scorso turno contro il Genoa si è portato a quota 25, a -4 dalla zona Europa League. Nelle ultime cinque sfide si contano tre successi per gli emiliani, due per i veneti e nesun pareggio.

Brescia – Cagliari under 2,5 (ore 15)

Il Brescia, dopo il 5-1 di Marassi contro la Sampdoria, riceve il Cagliari, che, nonostante la sesta posizione, viene da quattro sconfitte consecutive, cinque se si conta anche quella in Coppa Italia. Sono 9 i precedenti, in terra lombarda, con 3 vittoria dei padroni di casa, 5 affermazioni deglia ospiti e un solo pareggio.

Lecce – Inter 2 (ore 15)

L’Inter, che con il pareggio contro l’Atalanta si è fatta soffiare il titolo di Campione d’Inverno dalla Juventus, attende il Lecce, che dopo quattro ko di fila è quartultimo a quota 15. I salentini non vincono al Via del mare da dodici partite.

Genoa – Roma 2 (ore 18)

La Roma, quinta con 35 punti e reduce da due sconfitte casalinghe consecutive, fa visite al Genoa, che dopo aver perso a Verona è penultimo a pari merito col Brescia, a quota 14. Sono 52 i precedenti a Marassi con 25 vittorie dei liguri, 17 pareggi e 10 successi dei giallorossi.

Juventus – Parma over 2,5 (ore 20.45)

La Juventus, Campione d’inverno a quota 48, riceve il sorprendente Parma, che dopo la vittoria sul Lecce è settimo con 28 punti. Si tratta della ventiquattreima sfida tra le due compagini a Torino: i bianconeri sono andati a segno tutte le volte.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 19 gennaio 2020

Milan – Udinese 1 (1,55)

Bologna – Hellas Verona (1,95)

Brescia – Cagliari under 2,5 (2,02)

Lecce- Inter 2 (1,33)

Genoa – Roma 2 (1,92)

Juventus – Parma over 2,5 (1,48)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 231 euro