Riparte il campionato cadetto dopo la sosta natalizia con l’anticipo Frosinone – Pordenone. Il 17 gennaio 2020 si gioca anche Spagna e Germania

Venerdì 17 gennaio con in primo piano il campionato di Serie B che torna dopo la lunga sosta natalizia. Lo farà con l’anticipo serale Frosinone – Pordenone. Il quadro delle partite che seguiremo i risultati in tempo reale abbraccerà anche altri campionati europei con in Spagna e Germania ma anche tanti minori un pò in tutto il Mondo. Prima di analizzarli nello specifico e consultare altri link utili, andiamo a vedere le gare che si sono già disputate. Prosegue il Torneo De Verano in Argentina dove il Boca Juniors ha superato 2-0 l’U. de Deportes. Nella Copa Sao Paolo de juniores invece il Sao Paulo ha sconfitto 3-1 il Coritiba. Si è giocato anche nella Primera Division in Costarica dove Saprissa si è imposta 3-0 sul Guadalupe. Tanti gol nel match tra Juarez e U.N.A.M. finita 4-4- mentre tra le amichevoli per club successo di misura dell’America De Cali contro Deportivo Cali.

FIFA > Amichevoli 2020 > Gennaio



12:00 Palestina - Sri Lanka



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



01:00 América de Cali - Deportivo Cali 1-0



12:00



SpVgg Greuther Fürth - FC Vaduz

Emelec - ES Sétif



13:00



Hansa Rostock - Lyngby BK

SKN St. Pölten - SV Horn

KS Cracovia - Podbeskidzie Bielsko-Biała

SV Mattersburg - Kaposvári RFC



14:00



SC Verl - Preußen Münster

1. FC Nürnberg - NK Osijek

FC Ingolstadt 04 - Jahn Regensburg

FSV Zwickau - Keşlə FK

FC Midtjylland - Esbjerg fB



15:00



Holstein Kiel - CFR Cluj

SV Sandhausen - SpVgg Unterhaching

1. FC Kaiserslautern - MTK Budapest

Hallescher FC - SpVgg Greuther Fürth

FC Aarau - FC Universitatea Craiova



15:30 FC Schalke 04 II - FC 08 Homburg



16:00



SV Mattersburg - Austria Wien (A)

FC Luzern - Gaz Metan Mediaş

FC Lausanne-Sport - SV Darmstadt 98



18:30



FC Liefering - FC Pinzgau Saalfelden

TuS Haltern - Schwarz-Weiß Rehden

Hertha BSC II - Oranienburger FC Eintracht



19:00



TSV Havelse - BSG Chemie Leipzig

IF Elfsborg - BK Häcken



FIFA > Femminile Amichevoli 2020 > Gennaio



15:00 Malta - Turchia



FIFA > U16 Amichevoli 2020 > Gennaio



10:00



Kosovo - Tanzania

Macedonia del Nord - Corea del Sud



12:30



Turchia - Irlanda

Ucraina - Albania



UEFA > Premier League International Cup 2019/2020 > Gruppo A



20:00 Arsenal FC U23 - Leicester City U23



Australia > A-League 2019/2020



09:30 Adelaide United - Melbourne Victory 1-0



Belgio > Eerste klasse A 2019/2020



20:30 KV Mechelen - Standard Liège



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



03:00 Deportivo Saprissa - Guadalupe 3-0



Francia > National 2019/2020



20:00 GFC Ajaccio - AS Béziers



Francia > Coupe de France 2019/2020 > 10. Giornata



21:05 US Granvillaise - Olympique Marseille



Germania > Bundesliga 2019/2020



20:30 Schalke 04 - Bor. Mönchengladbach



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Championship



20:30 Europa FC - Lions Gibraltar



Grecia > Super League 2 2019/2020



16:30 Platanias Chanion - Ergotelis



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Mumbai City FC - Bengaluru FC



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45 Fulham FC - Middlesbrough FC



Iran > Persian Gulf Pro League 2019/2020



Foolad FC - Esteghlal rinv.



11:30 Shahin Bushehr FC - Shahr-e Khodro FC 0-0 *



Italia > Serie B 2019/2020



21:00 Frosinone - Pordenone



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



19:00 Difaâ d'el Jadida - Rapide Oued Zem



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



04:15 FC Juárez - Pumas UNAM 4-4



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



22:00 Cruz Azul Hidalgo - Reboceros de La Piedad



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00



FC Volendam - Jong PSV

NAC Breda - AZ Alkmaar (J)

FC Eindhoven - Helmond Sport

SBV Excelsior - SC Telstar

TOP Oss - SC Cambuur

Almere City FC - De Graafschap

MVV - NEC Nijmegen



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



22:00 Guaraní - San Lorenzo



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



20:00 FC Porto - Sporting Braga



Scozia > FA Cup 2019/2020 > 4. Giornata



20:45 Rangers FC - Stranraer FC



Spagna > Primera División 2019/2020



21:00 CD Leganés - Getafe CF



Spagna > Segunda División 2019/2020



21:00 CF Fuenlabrada - Málaga CF



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



19:00



Maritzburg United - AmaZulu FC

Stellenbosch FC - Baroka FC



Turchia > SüperLig 2019/2020



18:00 MKE Ankaragücü - Atiker Konyaspor



Turchia > 1. Lig 2019/2020



17:00 Menemen Belediyespor - Giresunspor