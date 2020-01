In difesa spunta Kumbulla, Candreva per confermare la bella stagione a Lecce. In avanti il Milan cerca continuità con Ibrahimovic

ROMA – Si apre il girone di ritorno in Serie A e nuova formazione da preparare per il fantacalcio. Vediamo i consigli per questa giornata nell’appuntamento con la Top 11. Partiamo dal portiere con Handanovic. L’Inter a Lecce contro una squadra in leggera flessione e la certezza che il suo numero uno è tra i pilastri di una squadra che non vuole perdere altro terreno dalla Juve.

Passiamo proprio ai bianconeri con De Ligt che dal rientro sembra tornato in gran forma e potrebbe regalare altre prestazioni sontuose. Esterno tra i migliori quest’anno per il fantacalcio sta continuando con il suo momento di grazia in un’Atalanta che non vuole continuare a volare. Gosens con la SPAL in casa potrebbe regalare nuovi assist. Ultimo difensore della linea a tre è Kumbulla, tra i perni difensivi di un Verona che ha fatto dalle difesa una delle armi migliori del girone d’andata.

Passiamo a centrocampo dove sono presenti diversi top player. Partiamo da Luis Alberto, assistman per eccellenza di una Lazio che nell’anticipo con la Samp vuole spaventare Juve e Inter. Trasferta importante per il Cagliari a Brescia. Contro un avversario alla disperata caccia di punti Nainggolan è tra i giocatori chiamati a suonare la carica dopo un ultimo periodo di appannamento dei sardi. Faro dei bergamaschi, Gomez è tra i centrocampisti della Top11 da inserire in formazione. Completano il reparto Candreva che quest’anno ha ribaltato una stagione, la scorsa, decisamente poco esaltante.

In avanti il primo nome del tridente non poteva non essere il capocannoniere del momento Immobile che proverà a sfruttare il turno casalingo per allungare in classifica. Buon momento anche per Ronaldo che anche se non è tornato ancora quello dello scorso anno potrà migliorare il suo score in casa contro il Parma che vanta un posizione in classifica molto tranquilla rafforzata dall’ultimo scontro diretto vinto. Infine abbiamo Ibrahimovic, tornato in Italia per rilanciare un Milan in crisi di gioco e risultati. La sua carica ha contribuito al successso a Cagliari, adesso c’è da capire se è stato solo un caso e se si potrà parlare di vero e proprio cambio di rotta.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 20° GIORNATA