Trofeo delle Regioni femminile 2025: torna a vincere il Veneto

FASANO – Conclusa al Palasport ‘Vigna Marina’ di Fasano la finale femminile dell’AeQuilibrium Cup – Trofeo delle Regioni, che vede trionfare il Veneto sulla Lombardia per 2-1 (22-25, 25-16, 15-9). Questa vittoria arriva dopo una grande cavalcata; solo una sconfitta in tutto il Trofeo, contro il Piemonte al tie-break, per le ragazze venete.

Semifinale e finale sono la consacrazione del cammino svolto in Puglia per la rappresentativa veneta: 2-1 sul Lazio nella giornata di ieri e 2-1 sulla Lombardia nella finalissima. Per il Veneto si tratta del quarto titolo nella manifestazione, dopo quelli conquistati nel 2002, nel 2016 e nel 2019.

Presente ad assistere alla finale anche il CT della nazionale under 21 femminile Gaetano Gagliardi. Da segnalare la presenza, alla cerimonia di premiazione, del presidente federale Giuseppe Manfredi; insieme a lui il vice presidente Massimo Sala, i consiglieri federali Silvia Strigazzi e Vincenzo Santomassimo e i presidenti del CR FIPAV Puglia e del CT FIPAV Bari-Foggia Paolo Indiveri e Giuseppe Petrelli.

CRONACA | LOMBARDIA – VENETO 1-2 (25-22, 16-25, 9-15)

Prima metà di primo set dove entrambe le squadre sono concentrate sull’obbiettivo e l’equilibrio è padrone (3-3, 10-10, 14-14). La Lombardia prova il primo allungo a +2 sul 16-14 costringendo Elisa Sperandio a richiamare le sue in panchina; il Veneto non molla e anche coach Prezioso spende un time-out. Le venete provano a mettere la testa avanti sul 19-20, ma vengono riprese sul 21-21 e poi sorpassate sul 24-22. Il primo set point è quello buono e un attacco di Alemenzohu chiude il parziale sul 25-22 per le azzurro-verdi.

Il veneto non accusa minimamente il colpo e compie una partenza di seconda frazione incredibile (0-4, 2-10). La Lombardia prova timidamente a rientrare in corsa portandosi a -7 sul 14-21, ma le venete sono determinate e chiudono sul 16-25 portando la gara al tie-break.

Il veneto vola sulle ali dell’entusiasmo e anche nel tie-break parte fortissimo (0-2, 2-4, 2-8). La Lombardia prova a sistemare le cose nei due time-out ma le ragazze di coach Spadoni vogliono a tutti i costi raggiungere il traguardo e al primo set match point utile chiudono i discorsi sul 9-15.

Le parole di coach Elisa Sperandio dopo la vittoria del Trofeo: “E’ bellissimo perché questa vittoria era inaspettata. Quando le ragazze sentono che possono fidarsi della guida fanno delle cose straordinarie. Siamo state bravissime ieri contro il Lazio e oggi contro la Lombardia. Devo essere sincera, sono due giorni che penso anche a chi non c’è in questo trofeo, ho pensato tanto a Simonetta Avalle e ricordo tutti i valori che trasmetteva”.

Le dichiarazioni di Asia Tiso: “E’ una sensazione unica, abbiamo portato a casa la finale restando unite e coese, ormai in questa squadra siamo quasi una famiglia. Il primo set non è andato benissimo, però abbiamo capito che dovevamo comunque cercare di esprimere il nostro gioco e siamo riuscite a vincere il tie-break. Dedico questa vittoria a tutta la mia famiglia!”.

I PREMI INDIVIDUALI

MIGLIOR PALLEGGIATORE: ANJA ILIC (LOMBARDIA)

MIGLIOR LIBERO: GAIA BOZZA (VENETO)

MIGLIOR CENTRALE: VITTORIA QUERO (VENETO)

MIGLIOR ATTACCANTE: EBOSETALE PRAISE ALEMENZPHU (LOMBARDIA)

MVP: ALICE FUMMO (VENETO)