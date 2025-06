Trofeo delle Regioni maschile 2025: successo per la Lombardia

FASANO – E’ terminata la finale maschile dell’AeQuilibrium Cup – Trofeo delle Regioni in Puglia. La Lombardia alza al cielo la coppa per il terzo anno consecutivo grazie alla vittoria sul Lazio con il punteggio di 2-0 (25-11, 26-24). Sul parquet del ‘Vigna Marina’ di Fasano gli azzurro-verdi sfoderano una prestazione di assoluta autorevolezza, correndo qualche rischio solo nel finale di secondo set. La rappresentativa lombarda, dunque, emula l’impresa compiuta negli anni 2013, 2014 e 2015; solo le Marche, nella storia della manifestazione hanno ottenuto più successi in fila (4 dal ’94 al ’97). La settimana pugliese della Lombardia si conclude quindi con otto vittorie in altrettante partite e un meritato primo posto.

Presente ad assistere alla finale anche il CT della nazionale under 16 maschile Luca Leoni. Da segnalare la presenza, alla cerimonia di premiazione, del presidente federale Giuseppe Manfredi; insieme a lui il vice presidente Massimo Sala, i consiglieri federali Silvia Strigazzi e Vincenzo Santomassimo e i presidenti del CR FIPAV Puglia e del CT FIPAV Bari-Foggia Paolo Indiveri e Giuseppe Petrelli.

CRONACA | LOMBARDIA – LAZIO 2-0 (25-11, 26-24)

Troppa Lombardia per il Lazio nel primo set; i ragazzi di mister Morato partono subito forte (5-1, 8-3, 12-4) mettendo in campo un gioco di un’elevata qualità tecnico e tattica. Nella seconda parte di frazione il copione non cambia, il Lazio non riesce a reagire e cede sul punteggio di 25-11.

Il secondo parziale inizia con un grande equilibrio (5-5, 7-7, 9-9); la Lombardia prova poi ad allungare sui rivali (13-10, 17-13, 23-17) e la partita sembra conclusa. La rappresentativa laziale però non ci sta, infila sette punti consecutivi e conquista un set point per andare al tie-break sul 23-24. I lombardi controbattono, ritrovano la concentrazione mentale, pareggiano prima 24-24 e chiudono poi il set sul 26-24.

Le parole del mister Daniele Morato dopo la vittoria sul Lazio (QUI l’intervista integrale): “E’ tutto bellissimo: la vittoria, il pubblico, il palazzetto. Siamo contentissimi, è un gruppo che si meritava questa vittoria. Dal primo giorno che ci siamo incontrati è stato affiatato, ha lavorato tanto con voglia di migliorare e siamo molto soddisfatti. Devo veramente fare i complimenti ai ragazzi.”

Le parole dell’MVP Lorenzo Moro al termine della finale (QUI l’intervista integrale): “E’ stata una grandissima finale contro una squadra molto forte. Abbiamo dato prova di grande spettacolo e di grande pallavolo. Il premio individuale viene al lavoro che abbiamo fatto insieme ai miei compagni. In queste finali è bellissimo dare un grande contributo alla squadra soprattutto nei momenti importanti della partita”.

I PREMI INDIVIDUALI

MIGLIOR PALLEGGIATORE: PIETRO BEVILACQUA (LOMBARDIA)

MIGLIOR LIBERO: FILIPPO MAURI (LOMBARDIA)

MIGLIOR CENTRALE: FRANCESCO LIMITI (LAZIO)

MIGLIOR ATTACCANTE: EDOARDO TROTTA (LAZIO)

MVP: LORENZO MORO (LOMBARDIA)