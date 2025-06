CHICAGO – Una fantastica Italia si regala la sesta vittoria nella VNL e conquista il terzo posto nella classifica generale. Gli azzurri, infatti, questa sera alla Now Arena di Chicago, gremita in ogni ordine di posto, hanno battuto i padroni di casa degli Stati Uniti al termine di un match spettacolare, conclusosi 3-0 (25-21, 25-22, 25-18)

L’Italia, guidata da Ferdinando De Giorgi, ha subito trasformato in energia positiva la sconfitta al tie-break subita ieri contro il Brasile, facendo registrare un’altra ottima prestazione. Gli Azzurri hanno saputo superare le difficoltà di una sfida molto insidiosa contro gli Stati Uniti di Kiraly, dando vita a un confronto sempre affascinante tra due delle nazionali più vincenti nella storia di questo sport.

Quella di questa sera è la 51emisa vittoria dell’Italia su 92 incontri ufficiali disputati nella storia con gli Stati Uniti. Giannelli e compagni, soddisfatti per il risultato odierno, hanno chiuso nel migliore dei modi la Week 2 di Chicago con una classifica che ora li vede al terzo posto con 6 vittorie e 17 punti.

L’Italia conquista così un’ulteriore e preziosa vittoria in ottica qualificazione alle Finals di Ningbo, da conquistare nell’ultima settimana di Volleyball Nations League, in programma a Lubiana dal 16 al 20 luglio. In Slovenia gli azzurri affronteranno nell’ordine Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda.

La delegazione tricolore farà rientro in Italia con un volo in partenza da Chicago alle ore 17 locali del 30 giugno (mezzanotte in Italia), con arrivo previsto all’aeroporto di Roma Fiumicino nella mattinata di martedì 1° luglio.

Cronaca

Per l’ultima sfida della Pool 5 De Giorgi ha schiarato il sestetto con Sbertoli in palleggio, Rychlicki opposto, Galassi e Gargiulo al centro, Michieletto e Porro schiacciatori, libero Laurenzano. Dall’altra parte il CT statunitense Kiraly ha messo in campo Ma’a palleggiatore, Garcia opposto, Jendryk e McHenry centrali, Pasteur e Robinson schiacciatori, e Shoji libero. In campo quindi uno contro l’altro dall’inizio i due opposti della Trentino Itas.

Nel primo set i ragazzi di De Giorgi hanno iniziato nel modo giusto l’approccio alla gara e l’ace di Rychlicki ha condotto l’Italia sul +5 (7-2) e costretto Kiraly a spendere il primo time out. Il servizio e l’attacco azzurro sono stati particolarmente efficaci e messo in difficoltà la difesa americana (10-5). A questo punto della gara gli Stati Uniti però hanno provato a reagire con i colpi di Garcia e Jendryk (16-14) fino a trovare poco dopo il pareggio (16-16). A questo punto De Giorgi ha chiamato il time out per dare indicazioni ai suoi. Al rientro in campo le due squadre hanno innescato una lotta punto a punto fino al doppio vantaggio (20-18) trovato da Rychlicki (6 punti per lui in questo parziale con il 67% in attacco); da questo momento in poi l’Italia con rinnovata fiducia ha chiuso il set in proprio favore (25-21) con un ace firmato da Porro.

Il secondo parziale è cominciato con lo stesso sestetto azzurro. Dopo una prima fase di studio (3-3) gli Stati Uniti sono stati bravi a trovare il + 3 (9-6) e De Giorgi ha richiamato i suoi con un time-out. Alla ripresa del gioco gli azzurri sono tornati a giocare una buona pallavolo e un muro vincente di Galassi ha portato alla parità (11-11) e al successivo sorpasso firmato sempre dal centrale azzurro (12-11). Da questo momento in poi la nazionale tricolore, dopo aver trovato un nuovo allungo, ha imposto il proprio ritmo (17-11). Un muro di Gargiulo ha portato il punteggio sul 20-16. Vantaggio poi gestito dagli azzurri fino al 25-22 arrivato dopo un errore al servizio dell’americano Robinson che è valso il 2-0.

Nel terzo set il copione non è sembrato cambiare con gli azzurri padroni del gioco e del campo (6-3). L’Italia brava in tutti i fondamentali non ha trovato troppa resistenza da parte degli Stati Uniti e il punteggio è arrivato sul (19-16). Nel finale, ancora una volta una buona gestione generale ha permesso all’Italia di vincere set e match (25-18). 3-0 tra Italia e Stati Uniti.

Tabellino

ITALIA – USA 3-0 (25-21, 25-22, 25-18)

ITALIA: Michieletto 12, Gargiulo 5, Rychlicki 19, Porro 10, Galassi 7, Sbertoli, Laurenzano (L), Giannelli, Romanò. N.e. Balaso, Bottolo, Cortesia, Lavia, Sanguinetti. All. De Giorgi

USA: Mchenry 5, Garcia 10, Pasteur 5, Jendryk 7, Ma’a Micah 2, Robinson 11, Shoji (L), Champlin 3, Ewert. N.e. Ensing, Isaacson, Dagostino, Hobus, Knigge. All. Kiraly

Arbitri: Guillet Olivier (FRA) e Markelj Blaž (SLO)

Durata: 27’, 27’, 28′.

Italia: a 8, bs 15, mv 6, et 18

Usa: a 1, bs 17, mv 2, et 22

Dichiarazioni post partita

Ferdinando De Giorgi: ”Abbiamo chiuso bene questa pool a Chicago. Sono tutti gironi molto impegnativi: avevamo diverse partite importanti con un gruppo che ha avuto pochi giorni per allenarsi e iniziare a giocare insieme. Certamente abbiamo bisogno di lavorare ancora in palestra ma partite come queste sono fondamentali per noi. Giocarle in maniera così continuativa ci permette di trovare i giusti adattamenti dopo ogni gara e devo dire che la VNL permette proprio questo. Per quanto riguarda la partita di questa sera contro gli Stati Uniti, devo dire che tutti quelli che sono scesi in campo hanno portato grande energia. Penso a Kamil, Porro e Laurenzano che hanno disputato una bella gara e intensa come avevamo chiesto loro.

Contro gli Stati Uniti devi sempre tenere alta l’attenzione, perché sono una squadra con una carica agonistica fortissima. Abbiamo visto che rispondendo colpo su colpo riusciamo a far emergere la nostra qualità tecnica. Abbiamo quindi avuto il controllo della partita. Ora dobbiamo pensare a ottenere il prima possibile la qualificazione alle Finals e poi giocarci le nostre carte. Ci aspetta un po’ di riposo dopo 25 giorni consecutivi tra le due tappe. Avremo poi circa una settimana di allenamenti in cui cercheremo di puntualizzare meglio alcuni aspetti e migliorare ancora il feeling di squadra”.

Gianluca Galassi: “Era una partita che aspettavamo tanto. Volevamo subito rifarci dalla gara di ieri contro il Brasile. Ci tenevamo molto a fare bene e l’amaro in bocca per il risultato lo abbiamo trasformato in energia positiva. Possiamo dire che, alla fine, il bilancio di questa pool è positivo. Sulla partita contro gli Stati Uniti posso dire che da fuori forse non è sembrata troppo difficile, ma loro sono ragazzi giovani e molto talentuosi, capaci di accelerazioni improvvise. Noi siamo stati bravi a tenere il nostro ritmo e a rimanere lucidi nei momenti chiave dei set. Se non sei concentrato e preciso, rischi che in due o tre palloni ti scappi via il set. Questa Italia vuole arrivare fino in fondo e togliersi lo sfizio di una medaglia in VNL, che ancora ci manca. Ora non ci poniamo limiti. È una competizione particolare, dove si gioca tanto in pochi giorni. Vogliamo riposare, ricaricare le batterie e poi allenarci ancora un po’, perché con questo gruppo al completo ci siamo allenati davvero poco. L’obiettivo è sistemare alcuni aspetti e arrivare in Slovenia per la Week 3 nel miglior modo possibile”.

Luca Porro: “Questa sera era importante vincere per riscattarci dalla partita persa con il Brasile. È stato bellissimo giocare davanti a questo pubblico, in un palazzetto così pieno. L’obiettivo era vincere e lo abbiamo fatto. Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice, loro spingono molto al servizio, sono forti in difesa e fisici sia in attacco che a muro. Ma noi siamo stati bravi a metterli subito in difficoltà. Abbiamo difeso bene e contrattaccato in maniera efficace. Chiudiamo questa pool di Chicago con tre vittorie su quattro partite. La VNL di quest’anno è davvero molto combattuta e per questo siamo super felici. Questi risultati ci permettono di restare nelle prime posizioni della classifica. Ora torniamo a casa, poi penseremo a preparare la prossima tappa”.