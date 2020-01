I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì 17 gennaio sono dedicate agli anticipi di Serie B, Bundesliga, La Liga spagnola, Eredivisie e alla 19° giornata di Eerste Divisie

Venerdì 17 gennaio torna in campo la Serie B che, dopo la sosta invernale, propone l’anticipo della ventesima giornata Frosinone – Pordenone. Anticipi anche in Bundesliga, La Liga e Eredivisie. Si gioca la diciannovesima giornata di Eerste Divisie. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Schalke 04 – Borussia Monchengladbach 1 (ore 20.30)

Gara valida per la diciottesima giornata di Bundesliga. Lo Schalke 04 proviene dalla vittoria per 0-4 ottenuta in trasferta sul campo dell’Amburgo e in classifica é quinto con 30 punti. Cinque lunghezze in più per il Monchenladbach, secondo a -2 dalla capolista Lipsia e reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro il Friburgo.

Frosinone – Pordenone 1 (ore 21)

Anticipo della ventesima giornata di Serie B. Prima della sosta il Frosinone aveva pareggiato sul campo del Pisa e in classifica é sesto con 27 punti. Sette lunghezze in più per il Pordenone, secondo e reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 contro la Cremonese.

Zwolle – Utrecht 2 (ore 20)

Incontro valevole per la diciannoveima giornata del massimo campionato olandese. Lo Zwolle proviene dalla sconfitta per 4-1 rimediata in trasferta sul campo del PSV e in classifica é quindicesimo con 16 punti. Tredici lunghezze in più per l’Utrecht, settimo, che nell’ultimo turno disputato ha perso in casa per 1-2 dal Feyenoord.

Leganes – Getafe 2 (ore 21)

Gara valida per la ventesima giornata de La Liga spagnola. Il Leganes proviene dal pareggio per 2-2ottenuto sul campo del Valladolid e in classifica é penultimo con 14 punti. Sedici lunghezze in più per il Getafe, settimo e reduce dalla sconfitta per 3-0 rimediata in casa dal Real Madrid.

Excelsior – Telstar (ore 20)

Incontro valevole per la diciannovesima giornata del campionato cadetto olandese. L’Excelsior proviene dal pareggio per 1-1 ottenuto in trasferta sul campo del Dordrecht e in classifica é settimo con 35 punti. Tre lunghezze in meno per il Telstar, nono e reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro l’Eindhoven.

Maastricht – Nijmengen (ore 20)

Incontro valevole per la diciannovesima giornata del campionato cadetto olandese. I padroni di casa proviene dal pareggio per 2-2 ottenuto in trasferta sul campo del Roda e in classifica sono quindicesimi con 20 punti. Tredici lunghezze in più per gli ospiti, ottavi e reduci dalla vittoria casalinga per 1-0 contro il Den Bosch.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 17 gennaio 2020

Schalke 04 – Borussia Monchengladbach 1 (2,45)

Frosinone – Pordenone 1 (1,80)

Zwolle – Utrecht 2 (1,93)

Leganes – Getafe under 2,5 (1,37)

Excelsior – Telstar 1 (1,87)

Maastricht – Nijmengen 2 (1,97)

