Tre nuove sfide valide per gli ottavi di finale Tim Cup con Fiorentina – Atalanta in evidenza. Si gioca anche in Spagna, Portogallo, Inghilterra e altre serie minori il 15 gennaio 2020

Mercoledì 15 gennaio nuova giornata con la Coppa Italia in primo piano. I tre incontri con Fiorentina – Atalanta in primo piano saranno sopportati anche dalla nostra webcronaca. Il programma odierno non presenta altri eventi di particolare rilievo, si gioca nei campionati minori di Spagna, Portogallo, Inghilterra, Francia così come diverse amichevoli del settore giovanile per le nazionali, Cipro, Egitto, India, Israele, Marocco, Nigeria, Sudafrica e Turchia. Prima si entrare nel dettaglio con i risultati più importanti in tempo reale sguardo a chi ha già giocato.

Partiamo dalla Copa Sao Paolo de juniores dove siamo arrivati agli ottavi di finale. 2-0 del Sao Paulo contro Santa Cruz mentre altre tre sfide sono in programma dal pomeriggio. Tra le amichevoli tra club 2-1 della squadra polacca dell’Olsztyb contro quella polacca dell’Elblag. Nella Pro League Trinidad e Tobago 1-0 del Port of Spain sul Cunupia FC.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



11:00



FK AS Trenčín - MFK Karvina 0-0

Sigma Olomouc - Vysočina Jihlava 3-1



13:00 SønderjyskE - AC Horsens



13:30 VfL Osnabrück - FC Aarau 0-0 *



14:00



Bayern München II - SSV Ulm 1846

SG Sonnenhof Großaspach - 1. FC Saarbrücken 0-0 *

ŁKS Łódź - Neftçi PFK



15:00 Ferencvárosi TC - Arminia Bielefeld



15:30 Dynamo Dresden - Dinamo Bucureşti



16:00



Fehérvár FC - VfL Bochum

Würzburger Kickers - Rot-Weiss Essen

SC Kriens - Neuchâtel Xamax FCS



18:00



TSV Hartberg - SC Weiz

Schwarz-Weiß Rehden - Sportfreunde Lotte

Eintracht Northeim - Rot-Weiß Erfurt



18:30



VfL Wolfsburg II - U.S.I. Lupo-Martini

VfB Auerbach - VFC Plauen

Rot-Weiß Oberhausen - RSV Meinerzhagen

Eintracht Mahlsdorf - BFC Dynamo



19:00



Fortuna Düsseldorf II - SpVg Schonnebeck

SV Lichtenberg 47 - FC Strausberg

VfB 03 Hilden - Wuppertaler SV



19:30



VfB Homberg - 1. FC Bocholt

FC Schaffhausen - FC Black Stars Basel

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - Fortuna Köln



FIFA > U19 Amichevoli 2020 > Gennaio



12:00 Spagna - Italia



FIFA > U18 Amichevoli 2020 > Gennaio



11:00 Turchia - Italia



FIFA > U17 Amichevoli 2020 > Gennaio



14:00 Italia - Spagna



FIFA > U16 Amichevoli 2020 > Gennaio



10:00



Irlanda - Tanzania

Ucraina - Corea del Sud



12:30



Turchia - Kosovo

Albania - Macedonia del Nord



AFC > U23 Championship 2020 Thailand > Gruppo B



14:15



Qatar - Giappone

Arabia Saudita - Siria



AFC > U23 Championship 2020 Thailand > Gruppo C



11:15



Uzbekistan - Corea del Sud 1-2

Cina - Iran 0-1



Cipro > First Division 2019/2020



18:00 Ethnikos Achna - APOEL Nikosia



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



22:00



Limón FC - AD San Carlos

La U Universitarios - CS Cartaginés



Egitto > Premiership 2019/2020



16:00 El Gouna - Zamalek



18:30 Al-Ahly - Tanta



Francia > Ligue 1 2019/2020



19:00



Nîmes Olympique - Stade Rennes

Amiens SC - Stade Reims



21:00 AS Monaco - Paris Saint-Germain



Francia > National 2 Groupe B 2019/2020



Entente SSG - Angers SCO II rinv.



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2019/2020



15:00 Entente Feignies Aulnoye - Évreux FC 27



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Relegation



20:30 Manchester 62 FC - Glacis United FC



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Hyderabad FC - Odisha FC



India > I-League 2019/2020



12:30 East Bengal FC - Gokulam Kerala 1-3 *



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 3. Giornata



20:45



Carlisle United - Cardiff City

Manchester United - Wolverhampton Wanderers



Israele > State Cup 2019/2020 > Ottavi di finale



18:15



Hapoel Haifa - FC Kafr Qasim

Agudat Sport Ashdod - Hapoel Ra'anana

Bnei Yehuda Tel Aviv - Hapoel Afula



19:15 Bnei Sachnin FC - Hapoel Tel Aviv



Italia > Coppa Italia 2019/2020 > Ottavi di finale



15:00 Fiorentina - Atalanta



18:00 Milan - SPAL



20:45 Juventus - Udinese



Italia > Serie D Girone B 2019/2020



14:30



GS Arconatese 1926 - Seregno

Brusaporto - Pro Sesto

Castellanzese - Inveruno

Folgore Caratese - Milano City FC

Legnano - Caravaggio

NibionnOggiono - US Levico Terme

SS Tritium 1908 - US Scanzorosciate

Dro - Villa d'Almè

Virtus Bergamo - Pontisola

Virtus Bolzano - Sondrio



Italia > Serie D Girone C 2019/2020



14:30



ASD Cjarlins Muzane - Clodiense

Porto Tolle - ASD Campodarsego

Este - US Adriese

Union Feltre - ASD Cartigliano

AC Mestre - APC Chions

Montebelluna - Legnago

San Luigi - Luparense

Tamai - AC Belluno

SSD Vigasio - Gsd Ambrosiana

Villafranca - Caldiero Terme



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



19:00 Ittihad Tanger - Raja Casablanca



15:00 CR Khemis Zemamra - Renaissance de Berkane



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00



Warri Wolves - Enugu Rangers

Abia Warriors FC - Ifeanyi Uba

Enyimba Aba - Heartland FC

Katsina United - Kano Pillars

Akwa United - Kwara United

Sunshine Stars - Plateau United

Adamawa United FC - Wikki Tourists

MFM FC - Jigawa Golden Stars

Rivers United FC - Lobi Stars

Dakkada FC - Nasarawa United FC



Portogallo > Taça 2019/2020 > Quarti di finale



21:00 Paços de Ferreira - FC Famalicão



Spagna > Segunda División 2019/2020



19:00



AD Alcorcón - CD Numancia

SD Huesca - CD Tenerife



20:00 Rayo Vallecano - CD Lugo



21:00 Cádiz CF - CD Mirandés



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



16:00 Sporting Gijón B - Rayo Majadahonda



20:00



Racing Ferrol - UD SS Reyes

UD Ibiza - UD Las Palmas B



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



18:00 Athletic Bilbao B - Haro Deportivo



19:00 SD Amorebieta - CD Leonesa



20:00 UD Logroñés - CD Alavés B



20:30 Unionistas CF - Barakaldo CF



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



16:00 CD Ebro - UE Olot



19:00 FC Barcelona B - CF Badalona



20:00



Orihuela CF - SD Ejea

UE Llagostera - Gimnàstic



21:00 UE Cornellà - CF La Nucía



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



19:30 Marbella FC - Talavera CF



20:00 Recreativo Huelva - San Fernando CD



20:30



Don Benito - Mérida AD

Atlético Sanluqueño CF - UCAM Murcia CF

Yeclano Deportivo - Sevilla Atlético



20:45 CD Badajoz - FC Cartagena



21:00 Real Murcia - Cádiz CF B



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



18:30



Orlando Pirates - Mamelodi Sundowns

BidVest Wits - Bloemfontein Celtic



Tunisia > Ligue 1 2019/2020



14:00 Espérance de Tunis - Étoile du Sahel 0-0 *



Turchia > Türkiye Kupasi 2019/2020 > Ottavi di finale



14:00 Alanyaspor - Kasımpaşa SK 0-0 *



16:30 BB Erzurumspor - Beşiktaş



18:30 Çaykur Rizespor - Galatasaray