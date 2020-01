Juventus – Udinese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Juventus – Udinese del 15 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.45

TORINO – Mercoledì 15 gennaio alle ore 20.45 si giocherà Juventus – Udinese, incontro valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. Da una parte ci sono i bianconeri che sono reduci dalla preziosa vittoria esterna contro la Roma ed in classifica occupano la prima posizione solitaria con due punti di vantaggio sull’Inter. Dall’altra parte, invece, ci sono i friulani che vengono da tre vittorie di fila, di cui l’ultima contro il Sassuolo, ed in classifica occupano l’undicesimo posto, al pari del Napoli, con 24 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 15 gennaio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Rebus formazione per Sarri che potrebbe optare per il 4-3-3 con Buffon tra i pali, pacchetto difensivo composto da Danilo e De Sciglio sulle corsie esterne mentre nel mezzo Rugani e De Ligt. A centrocampo Rabiot in cabina di regia con Emre Can e Ramsey mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Douglas Costa, Higuain e Bernardeschi.

QUI UDINESE – Gotti dovrebbe schierare la sua squadra col classico 3-5-2 con Nicolas tra i pali, reparto arretrato formato da De Maio, Becao ed Ekong. A centrocampo Walace in cabina di regia con Jajalo e Barak mezze ali mentre sulle corsie laterali spazio a Sema e Opoku. In attacco inedito tandem offensivo composto da Nestorovski e Teodorczyk.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus – Udinese, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 1.

Le probabili formazioni di Juventus – Udinese

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Rugani, De Ligt, De Sciglio, Emre Can, Rabiot, Ramsey, Douglas Costa, Higuain, Bernardeschi. Allenatore: Sarri

UDINESE (3-5-2): Nicolas; De Maio, Becao, Ekong, Opoku, Barak, Walace, Jajalo, Sema, Nestorovski, Teodorczyk. Allenatore: Gotti

STADIO: Allianz Stadium