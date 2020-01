Serie A 2019-2020, 20° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 1° giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

CAGLIARI – La ventesima e prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020 si gioca tra il 18 e il 20 gennaio. Si comincia sabato alle 15 con Lazio – Sampdoria. I biancocelesti, dopo dieci vittorie consecutive, sono terzi con 42 punti, a -6 dalla capolista Juventus ma con una partita da recuperare; i blucerchiati, nell’ultimo turno disputato, hanno travolto 5-1 il Brescia e sono sedicesimi a quota 19. Alle 18 al Mapei Stadium si gioca Sassuolo – Torino. I neroverdi sono reduci dalla sconfitta per 3-0 a Udine e in classifica occupano la quindicesima posizione con 19 punti; i granata vengono da due successi di fila, contro Genoa e Bologna, e hanno chiuso il girone d’andata all’ottavo posto, a -2 dalla zona Europa. In serata, alle 20.45 si disputa Napoli – Fiorentina. I partenopei non stanno attraversando un buon momento: con Gattuso in panchina hanno raccolto solo tre punti in quattro gare e la sconfitta di sabato scorso all’Olimpico contro la Lazio li ha fatti slittare in undicesima posizione, a quota 24. tre lunghezze in meno per i Viola, tornati al successo in campionato contro la Spal e galvanizzati dal passaggio del turno in Coppa Italia a scapito dell’Atalanta.

Lunch match di domenica è Milan – Udinese. I rossoneri, vittoriosi a Cagliari grazie anche al gol di Zlatan Ibrahimovic, sono decimi con 25 punti; una lunghezza in meno per i friulani, dodicesimi. Alle 15 il Bologna, tredicesimo con 23 dopo la sconfitta sul campo del Torino, ospita l’Hellas Verona, che con la vittoria dello scorso turno contro il Genoa si è portato a quota 25, a -4 dalla zona Europa League. Il Brescia, dopo il 5-1 di Marassi contro la Sampdoria, riceve il Cagliari, che, nonostante la sesta posizione, viene da quattro sconfitte consecutive, cinque se si conta anche quella in Coppa Italia. L’Inter, che con il pareggio contro l’Atalanta si è fatta soffiare il titolo di Campione d’Inverno dalla Juventus, attende il Lecce, che dopo quattro ko di fila è quartultimo a quota 15. Alle 18 la Roma, quinta con 35 punti e reduce da due sconfitte casalinghe consecutive, fa visite al Genoa, che dopo aver perso a Verona è penultimo a pari merito col Brescia, a quota 14. Nel posticipo serale la Juventus, Campione d’inverno, riceve il sorprendente Parma, che dopo la vittoria sul Lecce è settimo con 28 punti.

Chiude il programma il Monday Night Atalanta – Spal: gli orobici vengono dal pari a San Siro contro l’Inter e hanno chiuso il girone d’andata al quarto posto con 35 punti; soltanto a quota 12 la Spal, fanalino di coda del torneo e reduce da due sconfitte di fila.



Serie A, 1° giornata di ritorno: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Sabato 18 gennaio

15.00

Lazio – Sampdoria

18.00

Sassuolo – Torino

20.45

Mapoli – Fiorentina

Domenica 19 gennaio

12.30

Milan – Udinese

15.00

Bologna – Hellas Verona

Brescia – Cagliari

Lecce- Inter

18.00

Roma – Genoa

20.45

Juventus – Parma

Lunedì 20 gennaio

Atalanta – Spal