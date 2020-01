Diretta Monaco – PSG: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Monaco – PSG del 15 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per il recupero della quindicesima giornata del campionato di Ligue 1 francese, calcio d’inizio alle 21

MONACO – Questa sera 15 gennaio, allo Stade Louis II di Monaco si giocherà il match francese Monaco – PSG, incontro valevole per il recupero della quindicesima giornata del campionato di Ligue 1 2019 – 2020, calcio d’inizio previsto per le ore 21.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

La presentazione del match

Le due squadre si sono già affrontate, domenica 12 gennaio, nella gara di ritorno dando vita ad uno spettacolare 3 a 3 allo stadio Parc des Princes. Gli obiettivi sono differenti, i padroni di casa del Monaco vogliono vincere per cercare di rientrare in lotta per un piazzamento europeo, invece i parigini per continuare la volata scudetto visto che l’Olympique Marsiglia si trova a cinque lunghezze di distanza.

Le probabili formazioni di Monaco – PSG

I padroni di casa dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-1-2 con Lecomte in porta e difesa composta da Maripan, Glik e Badiashile. A centrocampo Fabregas e Silva centrali con Martins e Ballo sugli esterni. Poco più avanti agirà Ben Yedder che supporterà le due punte Slimani ed Augustin. Per gli ospiti modulo 4-3-3 con Navas tra i pali e difesa formata da Thiago Silva e Marquinhos centrali mentre Dagba e Bernat sulle fasce. A centrocampo Verratti in regia con Gueye e Draxler mezze ali. Il tridente d’attacco sarà composto da Icardi centrale con Mbappé e Neymar ai suoi lati.

Monaco (3-4-1-2): Lecomte; Maripan, Glik, Badiashile; Martins, Fabregas, Silva, Ballo; Ben Yedder; Slimani, Augustin. Allenatore: Jardim

PSG (4-3-3): Navas; Dagba, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Gueye, Verratti, Draxler; Mbappé, Icardi, Neymar. Allenatore: Tuchel

Dove seguire Monaco – PSG

Il match Monaco – PSG, valevole per il recupero della quindicesima giornata del campionato di Ligue 1 francese, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.