Calendario Serie A 2019 – 2020

Dal 29 luglio sarà disponibile il programma completo per la prossima stagione del massimo campionato italiano con date e orari

MILANO – Fari puntati sulla diretta del 29 luglio per conoscere la prossima Serie A stagione 2019 – 2020. Le 20 protagoniste sono pronte a darsi battaglia con le neo promosse Brescia, Lecce ed Hellas Verona in luogo delle retrocesse Empoli, Frosinone e ChievoVerona. A meno di un mese dall’inizio della nuova stagione fissata per il weekend del 24 e 25 agosto andiamo a vedere tutti gli accoppiamenti ricordando che durante in campionato sono previsti tre turni infrasettimanali nei giorni 25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile 2020. Le soste per le Nazionali saranno invece quattro ovver l’8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo 2020. Prevista anche una sosta invernale dal 23 dicembre fino al 5 gennaio 2020. Di seguito il link delle 20 squadre di A per poter consultare il calendario di ognuna. Gli stessi saranno disponibili dopo il completamento dell’estrazione dei calendari. Ricordiamo che in questa stagione si celebra il 90esimo anno dalla nascita del girone unico.

CALENDARIO DELLE SQUADRE DI SERIE A:

Atalanta

Bologna

Brescia

Cagliari

Fiorentina

Genoa

Juventus

Inter

Lazio

Lecce

Milan

Napoli

Parma

Roma

Sampdoria

Sassuolo

Spal

Torino

Udinese

Verona

Calendario della stagione 2019 – 2020 di Serie A

[DISPONIBILE DAL 29 LUGLIO]