Le designazioni arbitrali per la ventesima giornata del campionato di Serie A che prenderà il via sabato pomeriggio con Lazio-Sampdoria

MILANO – Siamo in attesa di scoprire la designazioni arbitrali della ventesima giornata. Sarà Lazio – Sampdoria ad aprire il turno sabato 18 gennaio alle 15. Tre gli anticipi previsti con Sassuolo – Torino nel pomeriggio e Napoli – Fiorentina in serata. Domenica si riparte con il lunch match tra Milan e Udinese con fischio iniziale alle 12.30 mentre alle 15 i nerazzurri di Conte saranno impegnati a Lecce. In evidenza lo scontro diretto tra Bologna ed Hellas Verona. Dopo il match della 18 tra Genoa e Roma, chiuderanno Juventus e Parma alle 20.45. Si gioca anche lunedì con il posticipo serale tra Atalanta e SPAL.

Serie A 2019/2020 – Le designazioni arbitrali per la ventesima giornata

Atalanta–SPAL

Arbitro:

Assistenti: –

IV:

VAR:

AVAR:

Bologna–Hellas Verona

Arbitro:

Assistenti: –

IV:

VAR:

AVAR:

Brescia–Cagliari

Arbitro:

Assistenti: –

IV:

VAR:

AVAR:

Genoa–Roma

Arbitro:

Assistenti: –

IV:

VAR:

AVAR:

Juventus–Parma

Arbitro:

Assistenti: –

IV:

VAR:

AVAR:

Lazio–Sampdoria

Arbitro:

Assistenti: –

IV:

VAR:

AVAR:

Lecce–Inter

Arbitro:

Assistenti: –

IV:

VAR:

AVAR:

Milan–Udinese

Arbitro:

Assistenti: –

IV:

VAR:

AVAR:

Napoli–Fiorentina

Arbitro:

Assistenti: –

IV:

VAR:

AVAR:

Sassuolo–Torino

Arbitro:

Assistenti: –

IV:

VAR:

AVAR: