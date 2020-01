Serie B, le probabili formazioni della 20° giornata

La 20° giornata del campionato di Serie B si gioca dal 17 al 20 gennaio. Apre Frosinone – Pordenone, chiude Crotone. La capolista Benevento ospita il Pisa

FROSINONE – Il campionato di Serie B riparte con la ventesima giornata, si gioca dal 17 al 20 gennaio. Si comincia venerdì alle 21 con Frosinone – Pordenone: i ciociari si sono concedati dal 2019 pareggiando sul campo del Pisa e in classifica sono sesti con 27 punti; sette lunghezze in più per i friulani, secondi e reduc dalla vittoria casalinga per 1-0 contro la Cremonese.



Sabato 18 si giocano cinque gare. Alle 15 Cremonese (17°, 21 punti) – Venezia (16°, 22 punti), Juve Stabia (14°, 24 punti) – Empoli (15°, 23 punti), Livorno (20°, 12 punti) – Entella (4°, 29 punti), Trapani (19°, 15 punti) – Ascoli (7°, 27 punti). Alle 18 Chievo (11°, 26 punti) – Perugia (8°, 27 punti). Domenica 19 altre tre: Pescara (9°, 26 punti) – Salernitana (10°, 26 punti), Spezia (12°, 24 punti) – Cittadella (5°, 29 punti) e Benevento (1°, 46 punti) – Pisa (19°, 24 punti). Chiude il Monday Night Cosenza (18°, 20 punti) – Crotone (3°, 31 punti).

Probabili formazioni 20° giornata

Venerdì 17 gennaio

21.00

Frosinone – Pordenone

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Brighenti, Ariaudo, Capuano, Paganini, Haas, Maiello, Gori, Beghetto, Ciano, Dionisi.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Bassoli, De Agostini, Misuraca, Burrai, Pobega, Chiaretti, Strizzolo, Ciurria.

Sabato 18 gennaio

15.00

Cremonese – Venezia

CREMONESE (3-4-3): Agazzi; Caracciolo, Claiton, Bianchetti; Mogos, Valzania, Castagnetti, Migliore; Piccolo, Ciofani, Ceravolo.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Casale, Ceccaroni; Caligara, Fiordilino, Maleh; Aramu; Capello, Montalto. Allenatore:

Juve – Stabia – Empoli

JUVE STABIA (4-3-3): Russo; Vitiello, Fazio, Troest, Ricci; Addae, Buchel, Calò; Bifulco, Forte, Canotto.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Pirrello, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi, Ricci, Fantacci; Bajrami; La Gumina, Mancuso.

Livorno – Entella

LIVORNO (3-5-2): Zima, Morganella, Di Gennaro, Boben; Gaparri, Luci, Agazzi,Rocca, Braken; Marras, Marsura.

ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Sernicola, Valietti, Pellizzer, Sala; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Schenetti; Mancosu, G. De Luca.

Trapani – Ascoli

TRAPANI (3-5-2): Dini, Minelli, Scognamillo; Candela, Luperini, Moscati, Tulli, Colpani, Taugourdeau, Jakimovski; Pettinari.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Gerbo, Valentini, Brosco, D’Elia; Padoin, Troiano, Petrucci, Cavion; Piccinocchi, Ardemagni, Scamacca.

18.00

Chievo – Perugia

CHIEVO (4-3-1-2): Nardi; Dickmann, Vaisanen, Rigione, Frey, Segre, Esposito, Giaccherini, Vignato, Meggiorni, Djordjevic.

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Falasco, Sgarbi, Gyomber; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Falcinelli, Iemmello.

Domenica 19 gennaio

15.00

Pescara – Salernitana

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; Ciofani, Scognamiglio, Drudi, Masciangelo, Memushaj, Palmiero, Busellato, Kastanos, Galano, Borrelli.

SALERNITANA (3-5-2): Micai, Migliorini, Billong, Jaroszinski, Lopez, Akpa Apro, Maistro, Odjer, Cerci, Djuric, Jallow.

Spezia – Cittadella

SPEZIA (4-3-3): Scuffet, Vignali, Capradossi, Terzi, Ramos, Mora, Maggiore, Bartolomei, Ricci F, Bidaoui, Gyasi.

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Frare, Perticone, Benedetti; Vita, Iori, Branca; Rosafio, Celar, Diaw.

Benevento – Pisa

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Antei, Maggio. Hetemaj, Viola, Tello, Coda, Sau.

PISA (3-5-2): Gori; Ingrosso, Birindelli, Meroni, Belli, Pinato, Siega, Gucher, Verna, Asencio, Moscardelli.

Lunedì 20 gennaio

Crotone – Cosenza



COSENZA (3-4-3): Perina; Corsi, Monaco, D’Orazio, Legittimo; Corsi, Kanoutè, Sciaudone, Carretta, Riviere, Baez.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Gigliotti, Marrone, Golemic; Zanellato, Benali, Barberis, Molina, Mazzotta; Simy, Messias.