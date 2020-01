Chievo – Perugia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Chievo – Perugia del 18 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 18

VERONA – Sabato 18 gennaio alle ore 18 andrà in scena Chievo – Perugia, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che, prima della sosta, hanno pareggiato in casa del Pescara ed in classifica occupano la settima posizione, insieme a Salernitana e Pescara, con 26 punti. Dall’altra parte ci sono gli umbri che sono reduci dalla sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli mentre in campionato il Grifone, reduce dalla sconfitta interna col Venezia, occupa la sesta posizione con 27 punti insieme a Frosinone e Ascoli.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 18 gennaio alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CHIEVO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Nardi in porta, pacchetto difensivo composto da Dickmann e Frey sulle corsie esterne mentre nel mezzo Vaisanen e Rigione. A centrocampo Esposito in cabina di regia con Segre e Giaccherini mezze ali mentre davanti Vignato alle spalle del tandem offensivo composto a Meggiorini e Djordjevic.

QUI PERUGIA – Cosmi dovrebbe confermare il 3-5-2 visto a Napoli con Vicario in porta, pacchetto arretrato formato da Falasco, Sgarbi e Gyomber. A centrocampo Carraro in cabina di regia con Falzerano e Buonaiuto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Rosi e Nzita. In attacco tandem offensivo composto da Falcinelli e Iemmello.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Chievo – Perugia, valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Chievo – Perugia

CHIEVO (4-3-1-2): Nardi; Dickmann, Vaisanen, Rigione, Frey, Segre, Esposito, Giaccherini, Vignato, Meggiorni, Djordjevic. Allenatore: Marcolini

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Falasco, Sgarbi, Gyomber; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Falcinelli, Iemmello. Allenatore: Cosmi

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi