Napoli – Perugia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Perugia del 14 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 15

NAPOLI – Martedì 14 gennaio alle ore 15 si giocherà Napoli – Perugia, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che stanno vivendo un momento nero viste le due sconfitte consecutive contro Inter e Lazio e la decima posizione in classifica con soli 24 conquistati in 19 giornate. Dall’altra parte c’è il Grifone umbro che è arrivato fino a questo punto eliminando il Sassuolo mentre in campionato la squadra di Cosmi è reduce dalla sconfitta interna contro il Venezia, con conseguente esonero di Massimo Oddo.

La cronaca minuto per minuto

Martedì 14 gennaio alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – Ampio turn over per Gattuso che dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 4-3-3 con Karnezis in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo Luperto e Tonelli. A centrocampo Allan in cabina di regia con Zielinski ed Elmas mezze ali mentre in attacco tridente composto da Lozano, Llorente e Callejon.

QUI PERUGIA – Cosmi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Vicario tra i pali, reparto difensivo composto da Rosi e Mazzocchi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Falasco e Gyomber. A centrocampo Konate e Carraro in cabina di regia con Balic e Capone sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Falcinelli e Iemmello.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Perugia, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 2.

Le probabili formazioni di Napoli – Perugia

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Di Lorenzo, Luperto, Tonelli, Mario Rui, Zielinski, Allan, Elmas, Lozano, Llorente, Callejon. Allenatore: Gattuso

PERUGIA (4-4-2): Vicario; Rosi, Falasco, Gyomber, Mazzocchi, Balic, Konate, Carraro, Capone, Falcinelli, Iemmello. Allenatore: Cosmi

STADIO: San Paolo