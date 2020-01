Napoli-Perugia 2-0, il tabellino: doppietta di rigore di Insigne

Il tabellino di Napoli-Perugia 2-0 il risultato finale: doppietta di rigore di Lorenzo Insigne per il successo della squadra partenopea.

NAPOLI – Nel match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020 il Napoli batte 2-0 il Perugia staccando il pass per i quarti. Succede tutto nella prima frazione di gioco con i padroni di casa che aprono e chiudono i conti con una doppietta di rigore di Insigne. La squadra di Gattuso, dunque, incontrerà la vincente di Lazio-Cremonese mentre sabato tornerà in campo, per la ventesima giornata di Serie A, contro la Fiorentina.

Napoli-Perugia 2-0: il tabellino del match

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz (65′ Demme), Zielinski (84′ Allan); Lozano (75′ Callejon), Llorente, Insigne. A disposizione: Meret, Hysaj, Tonelli, Zielinski, Demme, Gaetano, Callejon, Llorente. Allenatore: Gattuso.

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Falasco, Gyomber, Sgarbi; Rosi, Falzerano, Carraro (71′ Konate), Buonaiuto (55′ Dragomir), Nzita; Falcinelli, Iemmello (62′ Melchiorri). A disposizione: Vicario, Albertoni, Rodin, Balic, Konate, Nicolussi, Dragomir, Caviglia, Melchiorri. Allenatore: Cosmi.

RETI: 26′ Rig. Insigne (N), 38′ Rig. Insigne (N)

AMMONITI: Falzerano, Iemmello, Gyomber (P), Fabian Ruiz (N)

ESPULSI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: San Paolo