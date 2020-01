Coppa Italia, Napoli – Perugia: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Napoli – Perugia: partita degli ottavi di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 15

NAPOLI – Oggi alle ore 15 il Napoli di Rino Gattuso scende in campo per il match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Perugia. La manifestazione è adesso diventato un obiettivo da centrare per poter raggiungere un posto in Europa. In campionato i risultati stentano ad arrivare, pertanto far bene in coppa potrebbe rivelarsi determinante. Sfida dal sapore speciale per Rino Gattuso che proprio al Perugia iniziò la propria carriera da calciatore prima di passare ai Rangers a 19 anni. Una chance da non fallire dunque quella di oggi al San Paolo per gli azzurri, che si troveranno di fronte una squadra che ha cambiato da poco allenatore (Serse Cosmi ha sostituito Massimo Oddo) e che si trova in piena zona playoff nel campionato di Serie B.

Le formazioni ufficiali di Napoli – Perugia

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne. A disposizione: Meret, Hysaj, Tonelli, Zielinski, Demme, Gaetano, Callejon, Llorente. Allenatore: Gattuso.

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Falasco, Gyomber, Sgarbi; Rosi, Falzerano, Carraro, Dragomir, Nzita; Falcinelli, Iemmello. A disposizione: Vicario, Albertoni, Rodin, Balic, Konate, Nicolussi, Buonaiuto, Caviglia, Melchiorri. Allenatore: Cosmi.

ARBITRO: Massimi di Termoli.