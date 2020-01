In programma tre partite di Coppa Italia il 14 gennaio 2020: Napoli, Lazio e Inter protagoniste. Si gioca nel resto d’Europa con i campionati minori

Martedì 14 gennaio in evidenza il calcio italiano con la Coppa Italia. Tre gli incontri in programma validi per gli ottavi di finale con Napoli, Lazio e Inter in campo. La giornata si è aperta con la Copa Sao Paolo de juniores in Brasile con i successi rispettivamente per 3-1 del Corinthians sulla Juventude e 3-0 del Red Bull Brasil sulla Parana. In Giamaica per la Premier League 1-0 dell’Harbour View sul Mount Pleasant mentre in Messico vince fuori casa Tecos FC 3-0 in casa dei Leones Negros. In India pareggio per 1-1 tra Minerva e Mohun Bagan mentre il Neroca FC supera 1-0 il Real Kashmir. Infine nella Tipsport Liga nella Repubblica Ceca 1-1 tra Karvina e Ostrava. Completano il quadro dei risultati in tempo reale di oggi i campionati minori dall’Inghilterra a Israele ma anche in Portogallo, Spagna e Turchia.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



01:00 Santa Fe - Deportivo Cali 2-1



09:00 Hallescher FC - FC Zurigo 3-4



12:00 FC Lausanne-Sport - Gaz Metan Mediaş



13:00



SV Meppen - FC Vaduz 1-5 *

Grasshopper Club Zürich - Hajduk Split 0-0 *

Újpest FC - Apollon Larisa

ŠKF Sereď - Dorogi FC 2-2 *

FC Botoşani - Paksi SE

1. FC Slovácko - NK Brinje



14:00



SV Ried - SKN St. Pölten 0-0 *

FSV Zwickau - Szeged 2011 FC

SV 07 Elversberg - SV Rödinghausen 0-0 *

Heracles Almelo - sc Heerenveen



14:45 Lokomotiv Plovdiv - Atletik Kuklen



15:00



Erzgebirge Aue - SpVgg Unterhaching

1. FC Heidenheim 1846 - FC Lugano

MŠK Žilina - ŽP Šport Podbrezová

NK Osijek - Puskás FC



16:00



Karlsruher SC - FC Lausanne-Sport

BSC Young Boys - FC Viitorul Constanța

FC Winterthur - FC Hermannstadt



18:00



Austria Wien (A) - 1. FC Slovácko B

Kolding IF - Esbjerg fB

ASKÖ Donau Linz - FC Blau Weiß Linz

SV Leobendorf - SV Horn

ASKÖ Pregarten - Vorwärts Steyr

SCU Ardagger - SKU Amstetten



18:30 HSC Hannover - Arminia Hannover



19:00



TuS Schwachhausen - VfB Oldenburg

Union Sandersdorf - BSG Chemie Leipzig



19:30 Alemannia Aachen - SSVg Velbert



FIFA > Femminile Amichevoli 2020 > Gennaio



18:30 Malta - Svizzera



FIFA > U17 Amichevoli 2020 > Gennaio



14:00 Danimarca - Grecia



AFC > U23 Championship 2020 Thailand > Gruppo A



14:15



Tailandia - Iraq

Australia - Bahrain



Giamaica > National Premier League 2019/2020



02:00 Harbour View - Mount Pleasant Academy 1-0



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Relegation



20:30 Boca Gibraltar - Europa Point FC



India > I-League 2019/2020



09:30



Minerva Punjab FC - Mohun Bagan 1-1

NEROCA FC - Real Kashmir 1-0



Inghilterra > League One 2019/2020



20:45



Lincoln City - Bolton Wanderers

Oxford United - Ipswich Town

Burton Albion - Milton Keynes Dons



Inghilterra > League Two 2019/2020



20:45



Stevenage FC - Oldham Athletic

Morecambe FC - Port Vale FC



Inghilterra > National League 2019/2020



20:45 AFC Fylde - Notts County



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 3. Giornata



20:45



Newcastle United - Rochdale AFC

Shrewsbury Town - Bristol City

Blackpool FC - Reading FC

Tranmere Rovers - Watford FC

Coventry City - Bristol Rovers



21:05 Tottenham Hotspur - Middlesbrough FC



Israele > State Cup 2019/2020 > Ottavi di finale



18:15 Hapoel Nof HaGalil F.C - Maccabi Petach-Tikva



18:20 Hapoel Umm al-Fahm FC - Maccabi Haifa



Italia > Coppa Italia 2019/2020 > Ottavi di finale



15:00 Napoli - Perugia



18:00 Lazio - Cremonese



20:45 Inter - Cagliari



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



00:00 Leones Negros II - Tecos Fútbol Club 0-3



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura



00:00 Deportivo Toluca - Club Tijuana 2-1



02:00 Club León - UANL Tigres 0-1



03:00 Atlético San Luis - Pumas UNAM 1-2



04:00



CF Monterrey - CF Pachuca 2-1

Santos Laguna - Club Necaxa 2-2



Portogallo > Taça 2019/2020 > Quarti di finale



19:00 FC Porto - Varzim SC



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:00



CD Aves - SL Benfica 1-5

Vitória Setúbal - CD Cova Piedade 2-1

Os Belenenses - CS Marítimo 3-0



12:30 GD Estoril - Sporting Braga



16:00



CD Feirense - Sporting CP

Vitória Guimarães - Académica de Coimbra

Leixões SC - Portimonense SC

Rio Ave FC - FC Famalicão



Spagna > Segunda División 2019/2020



19:00



Albacete - CF Fuenlabrada

Sporting Gijón - Elche CF



20:00 Málaga CF - SD Ponferradina



21:30 UD Las Palmas - Real Zaragoza



Turchia > Türkiye Kupasi 2019/2020 > Ottavi di finale



14:00 İstanbul Başakşehir F.K. - Kırklarelispor 0-0 *



16:30 Sivasspor - Yeni Malatyaspor



18:30 Kayserispor - Fenerbahçe