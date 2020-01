Coppa Italia, Parma – Roma: per i bookmakers tanti gol e giallorossi favoriti

Coppa Italia, Parma – Roma: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma giovedì 16 gennaio dalle ore 21.15. Per i bookmakers giallorossi favoriti

PARMA -Giovedì 16 gennaio dalle ore 21.15 allo Stadio Tardini si gioca Parma Roma, incontro valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campionato i ducali sono reduci dal successo nel Monday Night per 2-0 contro il Lecce e in classifica ora sono settimi con 28 punti, a una sola lunghezza dalla zona Europa; sono arrivati fin qui dopo aver eliminato il Frosinone. I giallorossi vengono dalla sconfitta interna contro la Juventus e sono quinti a quota a 35, a pari merito con l’Atalanta; entrano ora nella competizione. Fonseca dovrà fare a meno di Niccolò Zaniolo, che nel corso della gara di domenica scorsa ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale ed è gia stato operato a Villa Stuart. La vincente se la vedrà con una tra Juventus e Udinese. La gara sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva e in chiaro su Rai Due. In campionati il Parma ha già avuto la meglio per 2-0.

Coppa Italia, Parma – Roma: per i bookmakers ospiti favoriti

Il segno 1 è quotato in media 3,60. Il segno X è offerto da 3,60 a 3,70 mentre il segno 2 è dato da 1.95 a 2,00.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1/X è dato mediamente a 1,80, l’X/2 da 1,27 a 1,28 mentre l’1/2 è offerto da 1,25 a 1,28-

I bookmakers pensano che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 vale da 1,95 a 2,00, l’Over 2,5 da 1,72 a 1,75. Pensano che andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 2,10 a 2,2o, il goal da 1,62 a 1,65.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6,50 a 7,00) seguito dall0 0-1 (da 7,75 a 8,00) e dallo 0-2 (da 8.50 a 9,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,00 a 4,10.