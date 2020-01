Lazio – Cremonese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Cremonese del 14 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 18

ROMA – Martedì 14 gennaio alle ore 18 si giocherà Lazio – Cremonese, incontro valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. Da una parte c’è la squadra capitolina che sta vivendo un momento idilliaco come dimostrano le dieci vittorie consecutive in campionato, di cui l’ultima col Napoli, e il terzo posto in classifica a ridosso di Inter e Juventus. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra di Baroni che viene dalla sconfitta esterna di Pordenone e in classifica occupa la diciassettesima posizione con 21 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Martedì 14 gennaio alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con un massiccio turn over: 3-5-2 con Proto in porta, pacchetto difensivo composto da Bastos, Patric e Luiz Felipe. A centrocampo Cataldi in cabina di regia con Parolo e Berisha mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Jony e Anderson. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Caicedo.

QUI CREMONESE – Modulo speculare per Baroni che dovrebbe schierare la sua squadra con Agazzi in porta, reparto arretrato formato da Ravanelli, Claiton e Terranova. A centrocampo Castagnetti in cabina di regia con Deli e Gustafson mezze ali mentre sulle corsie laterali spazio a Migliore e Renzetti. In attacco tandem offensivo composto da Soddimo e Ceravolo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Cremonese, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 2.

Le probabili formazioni di Lazio – Cremonese

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Patric, Luiz Felipe, Jony, Parolo, Cataldi, Berisha, Anderson, Correa, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Ravanelli, Claiton, Terranova, Renzetti, Deli, Castagnetti, Gustafson, Migliore, Soddimo, Ceravolo. Allenatore: Baroni

STADIO: Olimpico di Roma