Coppa Italia, Inter – Cagliari: le formazioni ufficiali

Le formazioni titolari della partita tra Inter e Cagliari, gara del 14 gennaio valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019 – 2020

MILANO – Questa sera in campo Inter e Cagliari per gli ottavi di finale di Coppa Italia fischio d’inizio alle 20:45 sotto la direzione di Chiffi. Nell’unico precedente i nerazzurri pareggiarono in casa 2-2 contro il Parma​ mentre per gli ospiti i prcedenti sono due e si riferiscono alla Serie B quando ottennero un pari a Livorno è più importante la vittoria promozione in casa del Bari. Intorno alle 19:45 esco più nei formazioni ufficiali delle squadre in attesa di collegarci per la webcronaca del match. Conte può avere a disposizione Skriniar e Barella mentre in avanti possibile riposo le Lautaro, spazio quindi a Espositivo e Sanchez che in questo rientro potrebbe uno scampolo di match. Turnover con Borja Valero e Lazzaro che dovrebbero partire titolari.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Dall’altra parte assenti Ceppitelli, Mattiello, Pavoletti, Cacciatore e Ragatzu; spazio a Walukiewicz in difesa mentre a centrocampo si dovrebbe vedere Oliva e Birsa. In avanti vorrebbe giocare Cerri con i vari Simeone, Joao Pedro e Nainggolan che partono dalla parchina. Alla vigilia il tecnico Maran non nasconde le sue ambizioni di giocarsi al meglio il passaggio del turno: “Andremo a Milano per giocarci le nostre carte, siamo orgogliosi di essere arrivati a questo punto della competizione. Per noi è un momento particolare, ma siamo comunque sesti in classifica. Loro fanno della solidità il loro punto di forza, concedono poco e hanno grande fisicità. Noi cercheremo di non fare una partita di attesa, non rientra nelle nostre corde”.

Le formazioni ufficiali di Inter – Cagliari

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar, Lazaro, Barella, Brozovic, Borja Valero, Dimarco, Esposito, Lukaku. Allenatore: Conte [ufficiale dalle 19.45]

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Lykogiannis, Klavan, Pisacane, Faragò, Castro, Oliva, Ionita, Nainggolan, Cerri, Simeone. Allenatore: Maran [ufficiale dalle 19.45]