Lazio-Cremonese 4-0, il tabellino: bianco-celesti ai quarti di Coppa Italia

Il tabellino di Lazio-Cremonese 4-0 il risultato finale: tutto semplice per la squadra capitolina che affronterà il Napoli ai quarti di Coppa Italia.

ROMA – Nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020 la Lazio schianta 4-0 la Cremonese staccando il pass per i quarti. Tutto facile per i padroni di casa che chiudono i conti nel primo tempo con Patric e Parolo mentre nella seconda frazione arrivano le reti di Immobile e Bastos. La squadra di Inzaghi, che troverà il Napoli ai quarti di finale, giocherà sabato pomeriggio contro la Sampdoria nel prossimo turno di campionato mentre la Cremonese se la vedrà contro il Venezia tra le mura amiche.

Lazio-Cremonese 4-0: il tabellino del match

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe (60′ D. Anderson), Jony, Parolo, Cataldi (60′ A. Anderson), Berisha, Patric, Immobile (73′ Minala), Adekanye. A disposizione: Guerrieri, Strakosha, Vavro, Silva, Casasola, Anderson, Minala, Milinkovic-Savic, Lazzari, Andrè Anderson, Luis Alberto. Allenatore: Simone Inzaghi

CREMONESE (3-5-2): Agazzi (30′ Ravaglia); Caracciolo, Bianchetti, Terranova, Zortea (54′ Boultam), Deli, Castagnetti, Arini (71′ Valzania), Renzetti, Palombi, Ciofani. A disposizione: Ravaglia, Volpe, Brignami, Bia, Ravanelli, Migliore, Boultam, Girelli, Valzania, Gustafson, Ceravolo. Allenatore: Massimo Rastelli

RETI: 10′ Patric (L), 26′ Parolo (L), 58′ Rig. Immobile (L), 89′ Bastos (L)

AMMONIZIONI: Castagnetti, Deli (C)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 4′ nel primo tempo, 0′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico di Roma