Quinta edizione de “Il Miglio [Blu]Arancio” nel Cilento

Oltre cento iscritti, specie dalle società natatorie di Napoli, Cava de’ Tirreni e Salerno. In palio gli scudetti del nuovo in acque aperte

SANTA MARIA DI CASTELLABATE – Domenica 29 giugno la costiera cilentana ed il mare di Santa Maria di Castellabate (SA), presso la spiaggia di Località “Lago”, ospiterà la quinta edizione de “Il Miglio [Blu]Arancio”, evento organizzato grazie alla Polisportiva “AquAriA” ed al supporto tecnico del Circolo Nautico Punta Tresino, in collaborazione con il Centro Zona CSI Cilento ed il CSI Salerno, sotto l’egida del CSI Campania. Anche quest’anno la gara sarà valida come seconda tappa del Campionato Nazionale CSI di Nuoto in acque libere, dopo la prima svoltasi in Liguria a Bergeggi (SV) lo scorso 8 giugno.

Buone le previsioni sia relativamente alle condizioni meteo-marine sia agli atleti partecipanti, oltre i 110, appartenenti a 11 sodalizi per lo più campani.

Dal CSI Napoli Anfra Sport Club (Quarto), e Posillipo; da Cava de’ Tirreni Olimpia SV e Virtus ASD, le società con più finalisti iscritti.

Nella Entry List diverse categorie in gara con anche la partecipazione di 3 atleti Master (M3): l’onnipresente Elio Di Marino (CSI Cava De Tirreni), Massimo Zanichelli (Società Nazionale Salvamento Mantova) e Domenico “Mimmo” Testa (Anfra Sport Quarto di Napoli). La specialità più gettonata è sicuramente il Miglio, per il quale verrà assegnato lo scudetto arancioblu e il titolo di campione nazionale, così come per i 3.000 metri. Saranno inoltre assegnati i titoli di campioni regionali per lo Sprint (400 metri) e per la Staffetta Assoluta (4×100 metri).

Domenica prossima il programma prevede le seguenti specialità: alle ore 9 Sprint 400 metri per i “Kids” under 12 (Esordienti “B”/Esordienti “A”); alle 9:15 il Miglio Nautico (1.852 metri), quindi la Staffetta Assoluta 4×100 metri programmata per le ore 10:30 e infine la partenza dei 3.000 metri prevista per le ore 10:45. Verranno dunque assegnati, così come da regolamento, i titoli nazionali (medaglia d’oro e scudetto nazionale ai primi classificati) per sesso e categoria nei 3.000 metri oltre che per il Miglio Nautico. Otto boe previste, ove virare, sul percorso a bastone in parallelo alla linea di costa. Per tutti al via muta protettiva e boetta di sicurezza, pronti a sfidare correnti e onde marine.

In contemporanea alla manifestazione CSI, si svolgerà anche la consueta “Gran Fondo Italia” (15 km), che vedrà nuovamente alla partenza da Ogliastro Cilento per poi giungere al traguardo di Punta Tresino 9 atleti (sette dei quali stranieri provenienti da Argentina, Spagna e Svizzera).