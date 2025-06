Ritiri delle squadre di Serie A 2025/2026: luoghi e date

Le date ufficiali dei ritiri e dei raduni delle venti squadre che prenderanno parte al campionato di Serie A 2025/2026

Per le squadre di Serie A é quasi tempo di ritiri precampionato, di quel momento in cui si gettano le basi della stagione che verrà. Dopo la lunga pausa estiva, ogni squadra riparte da una località scelta con cura, cercando il giusto equilibrio tra intensità atletica, concentrazione e relax.

Dalle colline di Zingonia, dove l’Atalanta tornerà in campo il 15 luglio, alle alture di Livigno per la Cremonese, passando per i classici ritiri in quota come Ponte di Legno (Cagliari), Val di Fassa (Genoa) o Folgaria (Verona), le scelte logistiche raccontano molto dell’identità dei club. C’è chi preferisce la continuità strutturale del proprio centro sportivo – come la Fiorentina al Viola Park o la Lazio a Formello – e chi invece scommette sul cambio d’aria: il Como, ad esempio, inizierà a Mozzate prima di spostarsi nella più internazionale Marbella.

Nel frattempo, l’estate 2025 presenta alcune variabili significative: Inter e Juventus, impegnate nel Mondiale per Club, sono ancora in attesa di definire le proprie date e località di ritiro. Il Milan, invece, ha scelto di anticipare tutti: il raduno a Milanello è fissato già per il 4 luglio, segnale chiaro di una pianificazione dettagliata.

In Austria, il Parma prepara la stagione con un programma itinerante, mentre squadre come Sassuolo, Pisa e Udinese confermano la tradizione della montagna, affidandosi a piccoli centri che offrono pace e intensità. Il Napoli sceglie ancora una volta Dimaro, nel cuore delle Dolomiti, per poi spostarsi a Castel di Sangro.

Luoghi e date dei ritiri delle 20 squadre di Serie A

Atalanta: Zingonia, dal 15 luglio

Bologna: Valles, dal 15 al 26 luglio

Cagliari: Ponte di Legno, dal 13 al 22 luglio

Como: Mozzate dal 10 luglio, poi Marbella dal 23 al 27 luglio

Cremonese: Livigno, dal 15 al 29 luglio

Fiorentina: Viola Park, dal 14 al 27 luglio

Genoa: Val di Fassa, dal 15 al 27 luglio

Inter: in attesa di comunicazione

Juventus: in attesa di comunicazione

Lazio: Formello, dal 14 luglio

Lecce: Bressanone, dal 21 luglio

Milan: Milanello, dal 4 luglio

Napoli: Dimaro Folgarida, dal 17 al 27 luglio e Castel di Sangro dal 30 luglio al 14 agosto

Parma: Neustift (Austria), date da definire

Pisa: Morgex, dal 17 al 31 luglio

Roma: Trigoria, dal 13 luglio

Sassuolo: Ronzone, dall’11 al 28 luglio

Torino: Prato allo Stelvio, dal 14 al 26 luglio

Udinese: Sanjt Veit, dal 16 al 30 luglio

Verona: Folgaria, dal 13 al 27 luglio