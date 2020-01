Serie B, Chievo – Perugia: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Chievo – Perugia: incontro valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 18

VERONA – Riparte il campionato di serie B dopo la pausa di metà stagione. I Grifoni sono di scena al “Bentegodi” di Verona contro il Chievo, battuto all’andata per 2 a 1 da una doppietta su rigore di Iemmello, oggi assente per squalifica. Ecco le formazioni ufficiali scelte dal tecnico veneto Marcolini e da Serse Cosmi, alla prima in campionato sulla panchina del Perugia.

Le formazioni ufficiali di Chievo – Perugia

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Frey, Cesar, Leverbe, Cotali; Segre, Giaccherini, Obi; Vignato; Meggiorini, Djordjevic. A disposizione: Nardi, Pavoni, Rigione, Colley, Brivio, Garritano, Esposito, Bertagnoli, Zuelli, Pucciarelli, Rodriguez, Ceter. Allenatore: Marcolini.

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Sgarbi, Carraro, Falasco; Mazzocchi, Falzerano, Konate, Dragomir, Nzita; Falcinelli, Buonaiuto. A disposizione: Fulignati, Albertoni, Angella, Nicolussi Caviglia, Balic, Kouan, Capone, Righetti, Liljedahl. Allenatore: Cosmi.