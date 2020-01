Diretta Real Madrid – Siviglia: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Real Madrid – Sivilia del 18 Gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventesima giornata della Liga, calcio d’inizio alle ore 16

MADRID – Sabato 18 gennaio 2020 si disputa l’incontro di campionato Real Madrid – Siviglia valido per la Liga, fischio d’inizio alle ore 16. Real Madrid primo in classifica con 40 punti insieme al Barcellona e reduce dal successo nella Supercoppa spagnola ai rigori contro l’Atlético Madrid vuol continuare in questo entusiasmante testa a testa con i blaugrana. Di fronte troverà un Siviglia che deve cercare il cogliere il successo per avere speranze e avvicinarsi alla vetta vista la sua posizione in classifica per avere almeno cinque dalla vetta.

Favori del pronostico per la squadra di casa con i principali bookmakers che danno il successo intorno a 1.60. Per chi volesse seguire l’incontro in Tv lo stesso sarà trasmesso su Dazn troverete il tabellino aggiornato in tempo reale dell’incontro. Prima di sfogliare le possibili formazioni che scenderanno in campo vediamo qualche statistica il Real è reduce da 3 vittorie consecutive e da 16 turni imbattuta dall’altra parte Siviglia imbattuto da 4 turni e reduce dal pareggio casalingo con l’Atletico Bilbao.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

REAL MADRID:. A disposizione:

SIVIGLIA:. A disposizione:





Probabili formazioni delle due squadre

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Modric; Isco, Jovic, Bale.

Siviglia (4-3-3): Vaclik; Reguilón, Diego Carlos, Carrico, Jesus Navas; Joan Jordán, Banega, Fernando; Nolito, De Jong, Munir.