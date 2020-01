Diretta Livorno – Virtus Entella: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Livorno – Virtus Entella del 18 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle 15

LIVORNO – Sabato 18 gennaio, si giocherà Livorno – Virtus Entella, incontro valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 15. I padroni di casa sono in piena crisi, ultimi in classifica con 12 punri, a -9 dalla zona playout occupata momentaneamente dalla Cremonese con 21 punti e dal Venezia con 22. Nelle ultime 5 partite di campionato il Livorno ha ottenuto un solo punto, nell’ultimo derby in casa dell’Empoli, finito 1-1; prima del pareggio sono arrivate le sconfitte contro Pescara, Crotone e Benevento. Al contrario, gli ospiti stanno giocando un ottima stagione, infatti vantano della quarta posizione in classifica insieme al Cittadella, a -2 dal Crotone. Nelle ultime 3 partite ha vinto una volta e pareggiato e perso altrettante. I 3 punti sono arrivati contro il Cittadella, il punto è conseguenza dello 0-o con lo Spezia, mentre lo stop è arrivato a Perugia.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

LIVORNO:. A disposizione:. Allenatore: Paolo Tramezzani.



VIRTUS ENTELLA:. A disposizione:. Allenatore: Roberto Boscaglia.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Livorno – Virtus Entella

la squadra di tramezzani dovrebbere scendere in campo con il 3-5-2 con Marras e Marsura punte, a centrocampo Gaparri, Luci, Agazzi, Rocca e Braken mentre in difesa potrebbero giocare Morganella, Di Gennaro, Boben con Zima estremo difensore. la squadra di Boscaglia dovrebbe giocare con il 4-3-1-2 con Mancosu e G. De Luca punte, Schenetti trequartista, dietro di lui Eramo, Paolucci e Nizzetto mentre la difesa dovrebbe essere composta da Sernicola, Valietti, Pellizzer e Sala con Contini a difendere tra i pali.

LIVORNO (3-5-2): Zima, Morganella, Di Gennaro, Boben; Gaparri, Luci, Agazzi,Rocca, Braken; Marras, Marsura. Allenatore: Paolo Tramezzani.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Sernicola, Valietti, Pellizzer, Sala; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Schenetti; Mancosu, G. De Luca. Allenatore: Roberto Boscaglila

Dove seguire Livorno – Virtus Entella

Livorno – Virtus Entella si giocherà Sabato 18 gennaio alle ore 15:00. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN.