Serie A, Napoli – Fiorentina: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Napoli – Fiorentina: incontro valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

NAPOLI – Questa sera si sfidano alle 20.45 Napoli e Fiorentina per la prima giornata del girone di ritorno. Il match sarà diretto da Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli che sarà coadiuvato dagli assistenti Paganessi e Colarossi; quarto uomo Abisso mentre al VAR troviamo Fabbri e Bindoni. Si potrà seguire in tempo reale la sfida con la nostra cronaca diretta a partire dall’inserimento delle formazioni ufficiali riusciranno intorno alle ore 19:45. Molto delicata per entrambe le squadre in particolare per i Partenopei chiamati al successo per risalire da una classifica che si fa sempre più pesante. I Viola, che distano di tre distanze non se la passano molto meglio anche se il successo dell’ultimo turno li ha perlomeno tirati fuori in parte dalla zona calda della classifica.

Tra le due squadre si tratta del 140esimo confronto nella massima serie con leggera vantaggio per i toscani. Infatti sono 52 successi complessivi contro i 48 dei Campani 39 i pareggi. Gli ultimi precedenti sono a favore degli Azzurri che in 4 circostanze su 5 hanno colto successo. In particolare l’ultimo fu deciso da una rete di Insigne al settantanovesimo. Tra i risultati più rotondi troviamo il 4-1 della stagione 2016-2017 devo andarono a segno sempre Insigne con Koulibaly, Mertens due volte e Ilicic mentre il successo più ampio da parte degli ospiti risale alla stagione 65-66 con un poker firmato Bertini, Hamrin e doppietta di Brugnera.

Alla vigilia del match Gattuso spiega come affronterà l’avversario: “Sono una squadra che palleggia poco, che ti viene addosso e attacca la profondità. Noi bisogna far scorrere la palla, bisogna essere bravi con la qualità e attenti a non dare campo a loro. Ci giochiamo tanto”. Sulla difficoltà realizzativa invece ha sottolineato come il problema non stia tanto nel tiro ma nel riempire l’area dove gli esterni e le mezz’ale ci stanno arrivando. Si concretizza poco sicuramente ma in Europa è la squadra che ho centrato più pali quindi le azioni vengono costruite.

Dall’altra parte Iachini riparte in avanti da Chiesa e il neoacquisto Cutrone. Si vede fiducioso per questo girone di ritorno anche se le prossime due gare o dietro vero col Napoli e l’Atalanta non sono delle più semplici da affrontare: “Siamo la Fiorentina e dobbiamo andare in campo, in casa e fuori, con stesse mentalità, atteggiamento, organizzazione di gioco e volontà di fare la prestazione individuale e di squadra per portare a casa un risultato positivo”.

Le formazioni ufficiali di Napoli – Fiorentina

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso [ufficiali dalle 19.45]

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Cutrone. Allenatore: Iachini [ufficiali dalle 19.45]