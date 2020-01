I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato 18 gennaio sono dedicati agli anticipi della 20° giornata di Serie A e alla 20° giornata di Serie B

Sabato 18 gennaio spazio agli anticipi della entesima giornata del campionato di Serie A. Dopo la sosta invernale, riprende il campionato di Serie B, giumto alla sua ventesima giornata. I pronostici di oggi riguardano complessivamente a sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Lazio – Sampdoria over 2,5 (ore 15)

Gara di apertura della ventesima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti, dopo dieci vittorie consecutive, sono terzi con 42 punti, a -6 dalla capolista Juventus ma con una partita da recuperare; i blucerchiati, nell’ultimo turno disputato, hanno travolto 5-1 il Brescia e sono sedicesimi a quota 19.

Sassuolo – Torino 2 (ore 18)

Anticipo della ventesima giornata del campionato di Serie A. I neroverdi sono reduci dalla sconfitta per 3-0 a Udine e in classifica occupano la quindicesima posizione con 19 punti; i granata vengono da due successi di fila, contro Genoa e Bologna, e hanno chiuso il girone d’andata all’ottavo posto, a -2 dalla zona Europa.

Napoli – Fiorentina 1 (ore 20.45)

Anticipo serale della ventesima giornata del campionato di Serie A. I partenopei non stanno attraversando un buon momento: con Gattuso in panchina hanno raccolto solo tre punti in quattro gare e la sconfitta di sabato scorso all’Olimpico contro la Lazio li ha fatti slittare in undicesima posizione, a quota 24. tre lunghezze in meno per i Viola, tornati al successo in campionato contro la Spal e galvanizzati dal passaggio del turno in Coppa Italia a scapito dell’Atalanta.

Cremonese – Venezia 1 (ore 15)

Gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B. La Cremonese, prima della sosta, ha perso per 1-0 sul campo del Pordenone e in classifica è diciassettesima con 21 punti. Una lunghezza in più per il Venezia, reduce dalla vittoria esterma contro il Perugia.

Livorno – Virtus Entella 1 (ore 15)

Incontro valevole per la ventesima giornata del campionato cadetto. Il Livorno proviene dal pareggio per 1-1 ottenuto in trasferta sul campo dell’Empoli ed è il fanalino di coda del torneo con 12 punti. Ben diciassette lunghezze in più per l’Entella, quarta e reduce dalla vittoria esterna contro il Cittadella.

Chievo – Perugia 1 (ore 18)

Match valido per la ventesima giornata del campionato cadetto. Il Chievo proviene pareggio per 0-0 ottenuta in trasferta sul campo del Perugia e in classifica è ottavo con 26 punti. Una lunghezza in più per il Perugia, reduce dalla sconfitta interna contro il Venezia, che è costata la panchina a Oddo.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 18 gennaio 2020

Lazio – Sampdoria over 2,5 (1,60)

Sassuolo – Torino 2 (2,60)

Napoli – Fiorentina 1 (1,62)

Cremonese – Venezia 1 (2,15)

Livorno – Virtus Entella 1 (2,40)

ChievoVerona – Perugia 1 (2,00)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 695 euro