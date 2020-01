Parma – Roma è l’ultima gara in programma per questo turno. In campo il 16 gennaio 2020 anche i campionati minori di Francia, Spagna e Portogallo

Giovedì 16 gennaio si gioca l’ultimo ottavo di finale della Tim Cup con Parma e Roma in campo. Sarà il match più atteso di una giornata aperta dal calcio argentino con il Torneos De Verano dove il Racing Club ha la meglio dell’Athletico-PR solo dopo i calci di rigore con i tempi regolamentari chiusi sul 2-2. Nella Copa San Paulo de juniores Corinthians supera 2-1 Mirassol mentre tra le amichevoli riguardanti le nazionali, 1-0 dell’Islanda sul Canada. In Costarica successi casalinghi per il Santos DG, 1-0 sulla Grecia dell’Herediano, 1-0 sull’ADR Jicaral e 3-1 dello Zeledon sull’Alajuelense. Nella Women League in Australia finisce senza reti tra Sydney e Brisbane Roar. Tra i risultati da seguire in tempo reale troveremo anche campionati minori in Algeria, Egitto, Francia, Gibilterra e ancora India, Israele, Marocco, Nigeria, Portogallo, Spagna e Turchia.

*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Amichevoli 2020 > Gennaio



01:00 Islanda - Canada 1-0



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



00:00 Corinthians SP - New York City FC 2-1



01:00 Millonarios - Santa Fe 3-1



02:30 Palmeiras - Atlético Nacional 10-9



10:30 FC Basilea - Steaua Bucureşti 1-0



12:00 Śląsk Wrocław - Miedź Legnica 2-2



13:00 KF Shkupi - KS Flamurtari Vlorë 0-0 *



15:00



FC St. Pauli - SV Wehen Wiesbaden

Amburgo - FC Seoul



16:00 Ferencvárosi TC - 1. FC Köln II



18:30 FSV Budissa Bautzen - Bischofswerdaer FV



FIFA > U17 Amichevoli 2020 > Gennaio



Danimarca - Grecia



AFC > U23 Championship 2020 Thailand > Gruppo D



14:15



Vietnam - Corea del Nord 0-0 *

Giordania - EAU 0-0 *



Algeria > Ligue 1 2019/2020



18:45 USM Alger - JS Kabylie



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



01:00 Santos de Guápiles - Municipal Grecia 1-0



01:30 CS Herediano - Jicaral 1-0



03:30 Municipal Pérez Zeledón - LD Alajuelense 3-1



Egitto > Premiership 2019/2020



16:00 Al-Masry Club - Aswan



18:30 Ittihad El-Iskandary - Pyramids FC



Francia > Coupe de France 2019/2020 > 10. Giornata



20:55 Pau FC - Girondins Bordeaux



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Relegation



20:30 Mons Calpe S.C. - College 1975 FC



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Chennaiyin FC - NorthEast United FC



Israele > State Cup 2019/2020 > Ottavi di finale



17:45 Beitar Jerusalem - Maccabi Bnei Raina



18:30 Maccabi Netanya - Hapoel Be'er Sheva



Italia > Coppa Italia 2019/2020 > Ottavi di finale



21:15 Parma - Roma



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



19:00 Wydad AC - Hassania US Agadir



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00 Dakkada FC - Nasarawa United FC



Portogallo > Taça 2019/2020 > Quarti di finale



21:00 Académico de Viseu - Canelas Gaia FC



Spagna > Segunda División 2019/2020



19:00 Deportivo La Coruña - Racing Santander



20:00 Girona FC - Extremadura UD



21:00 UD Almería - Real Oviedo



Turchia > Türkiye Kupasi 2019/2020 > Ottavi di finale



16:00 Antalyaspor - Göztepe



18:30 Trabzonspor - Denizlispor