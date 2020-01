Udinese – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Udinese – Sassuolo del 12 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30

UDINE – Domenica 12 gennaio, alle ore 12,30 si giocherà Udinese – Sassuolo, incontro valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla vittoria esterna di misura sul campo del Lecce ed in classifica occupano la tredicesima posizione con 21 punti. Gli emiliani, invece, sono reduci da una sconfitta in trasferta contro il Genoa ed in classifica sono dietro ai friulani con 19 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 12 gennaio, alle ore 11,30 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI UDINESE – Per i padroni di casa, out Samir, ma dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Musso in porta, pacchetto difensivo composto da De Maio, Troost-Ekong e Nuytinck. A centrocampo Mandragora in cabina di regia con Fofana e De Paul mezze ali mentre sugli esterni agiranno Larsen e Sema. Il tandem offensivo sarà composto da Okaka e Lasagna.

QUI SASSUOLO – De Zerbi ha ancora fermi al box Marlon, Chiriches, Defrel e Rogerio ma dovrebbe affidarsi sempre al modulo 4-3-3 con Consigli tra i pali, reparto arretrato composto da Toljan e Kyriakopoulos sulle corsie esterne mentre nel mezzo Romagna e Ferrari. A centrocampo Magnanelli in cabina di regia con Locatelli e Traoré mezze ali mentre il tridente d’attacco sarà composto dal rientrante Berardi e Boga ai lati con Caputo centrale.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Udinese – Sassuolo, valevole per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Udinese – Sassuolo

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Toost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Traoré; Berardi, Caputo, Boga. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Dacia Arena