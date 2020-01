Serie A, Udinese – Sassuolo 3-0: il tabellino

Il tabellino di Udinese – Sassuolo

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger, Fofana, Mandragora (74′ Jajalo), De Paul, Sema; Okaka (85′ Teodorczyk), Lasagna (62′ Pussetto). A disposizione: Nicolas, Perisan, De Maio, Walace, Opoku, Barak, Nestorovski. Allenatore: Gotti

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (75′ Muldur), G. Ferrari, Romagna, Rogerio (86′ Kyriakopoulos); Magnanelli, Obiang; J. Traore, Djuricic (69′ Raspadori), Boga; Caputo. A disposizione: Pegolo, Turati, Peluso, Piccinini, Mazzitelli, Pellegrini, Bourabia. Allenatore: De Zerbi

Reti: 14′ Okaka, 68′ Sema, 91′ De Paul

Ammoniti: –

Espulsi: –

Recupero: nessun minuto nel primo tempo, 4′ minuti nel secondo tempo.

Note: Assist di Mandragora per l’1 a 0. Assist di Fofana per il 2 a 0. Assist di Fofana per il 3 a 0.