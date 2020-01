Serie A, Udinese – Sassuolo: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Udinese – Sassuolo: match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12,30

UDINE – Tutto pronto alla Dacia Arena di Udine per l’incontro tra Udinese – Sassuolo, partita valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 3-5-2 con Okaka e Lasagna in attacco, per gli ospiti modulo 4-2-3-1 con Caputo unica punta supportato da Djuricic, Traoré e Boga. A dirigere il match della Dacia Arena sarà il signor Volpi della sezione di Arezzo.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

Le formazioni ufficiali di Udinese – Sassuolo

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. A disposizione: Nicolas, Perisan, De Maio, Walace, Opoku, Jajalo, Barak, Pussetto, Teodorczyk, Nestorovski. Allenatore: Gotti

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, G. Ferrari, Romagna, Rogerio; Magnanelli, Obiang; J. Traore, Djuricic, Boga; Caputo. A disposizione: Pegolo, Turati, Peluso, Muldur, Raspadori, Piccinini, Mazzitelli, Pellegrini, Bourabia, Kyriakopoulos. Allenatore: De Zerbi