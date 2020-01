Coppa Italia, Napoli – Perugia: partenopei dati nettamente favoriti

Coppa Italia, Napoli – Perugia: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma martedì 14 gennaio dalle ore 15. Per i bookmakers partenopei nettamente favoriti

NAPOLI -Martedì 14 gennaio dalle ore 15 allo Stadio San Paolo si gioca Napoli – Perugia, incontro valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campionato i partenopei sono reduci dalla sconfitta all’Olimpico contro la Roma e in classifica sono soltanto decimi con 24 punti. Non sembra quindi finora aver sortito alcun effetto sostituire Ancelotti, passato all’Everton, con Gennaro Gattuso. Gli azzurri sono all’esordio stagionale nel torneo. Nel campionato cadetto gli umbri vengono dalla sconfitta interna contro il Venezia, che è costata la panchina a Oddo, e sono ottavi a quota 27; sono arrivati fin qui dopo aver eliminato il Brescia. In panchina ora avranno Serse Cosmi, tornato sulla panchina del Perugia dopo sedici anni. Chi avrà la meglio affronterà ai quarti la vincente tra lazio e Cremonese.

Coppa Italia, Napoli -Perugia: per i bookmakers padroni di casa nettamente favoriti

Il segno 1 è quotato da 1,12 a 1,18. Il segno X è offerto da 8,50 a 10,00 mentre il segno 2 è dato da 16,00 a 18,00.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’X/2 da 5,75 a 6,15 mentre l’1/2 vale in media 1,04.

I bookmakers pensano che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 vale da 2,95 a 3,00, l’Over 2,5 in media 1,35. Pensano che non andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,57 a 1,6o, il goal da 2,20 a 2,30.

Il risultato più esatto potrebbe essere il 2-0 (a 6,25) seguito dal 3-0 (da 6,50 a 6,75) e dall’1-0 (da 8,00 a 9,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 5,00 a 5,25.