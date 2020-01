Coppa Italia, Inter – Cagliari: per i bookmakers tanti gol e nerazzurri favoriti

Coppa Italia, Inter – Cagliari: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma martedì 14 gennaio dalle ore 20.45. Per i bookmakers nerazzurri nettamente favoriti

ROMA -Martedì 14 gennaio dalle ore 20.45 allo Stadio Olimpico si gioca Inter – Cagliari, incontro valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campionato i nerazzurri sono reduci dal pareggio casalingo contro l’Atalanta. In classifica la squadra di Conte è momentaneamente in testa alla classifica con 46 punti, in attesa di conoscere il risultato della Juventus. É all’esordio stagionale nella competizione. I sardi provengono dalla quata sconfitta consecutiva, ultima delle quali quella casalinga contro il Milan, che ha decretato il ritorno al gol in Serie A, dopo quasi otto anni di Zlatan Ibrahimovic. In classifica sono ancora sesti a quota 29, ma la zona Europa si sta allontanando. La vincente tra Inter e Cagliari affronterà ai quarti una tra Atalanta e Fiorentina.

Conte potrebbe schierare il modulo 3-5-2, con Handanovic in porta e difesa formata da Skriniar, Ranocchia e Bastoni. In mezzo al campo Barella, Borja Valero e Gagliardini; sulle corsie Lautaro (o Candreva) e Biraghi. Davanti Sanchez e Lautaro Martinez, che potrebbero essere preferiti, rispettivamente, a Politano e Lukaku. Probabile modulo 4-3-1-2 per Pavan, con Rafael tra i pali; retroguardia formata da Klavan e Walukiewicz al centro e da Lykogiannis e Pellegrini ai lati. A cemtrocampo Ionita, Oliva e Nandez, Sulla trequarti Castro, di supporto alla coppia d’attacco composta da Cerri e Joao Pedro.

Coppa Italia, Inter – Cagliari: per i bookmakers padroni di casa nettamente favoriti

Il segno 1 è quotato da 1,41 a 1,52. Il segno X è offerto da 4,25 a 4,40 mentre il segno 2 è dato da 5,25 a 6,00.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1/X è offerto da 1,11 a 1,14, l’X/2 da 2,35 a 2,48 mentre l’1/2 vale da 1,21 a 1,39.

I bookmakers pensano che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 vale da 2,10 a 2,15, l’Over 2,5 da 1,62 a 1,65. Pensano anche cheandranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 2,00 a 2,02, il goal da 1,62 a 1,70.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-0 (da 7,00 a 7,50) seguito dal 2-0 (a 7,50) e dal 2-1 (da 7,75a 8,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,10 a 4,20.