Due super match infiammeranno domenica 12 gennaio per la Serie A e la Supercoppa di Spagna. In tampo anche il City per la Premier e altri match in Europa e non solo

Domenica 12 gennaio si annuncia molto interessante con un ricco programma di incontri da seguire assieme in tempo reale. Basti vedere la lista dei match che potremmo seguire in diretta per capire la portata di questa giornata. Si parte dal campionato Primavera 1 con Roma e Pescara attualmente in svolgimento e proseguirà con il lunch match delle 12.30 tra Udinese e Sassuolo. Fari però puntati sulla Supercoppa di Spagna con la sfida tra Real Madrid e Atletico Madrid oltre che sul posticipo di Serie A tra Roma e Juventus con i bianconeri che possono conquistare il titolo d’inverno in caso di successo scavalcando in classifica l’Inter. In campo nei principali campionati Europei e non. In Italia ricco programma anche in Serie C fino alla D. Prima di sfogliare il quadro completo dei risultati in tempo reale vediamo gli incontri già conclusi.

Partiamo dal Torneo de Verano in Argentina con Tallares Cordoba che passa 3-1 in casa del San Lorenzo mentre il Nacional supera ai rigori il River Plate dopo che i regolamentari si erano conclusi sul 4-3. Decisivo l’errore dal dischetto di Martinez Quarta. In Messico successi casalinghi per il Guadalajara 2-0 sul Juarez e per il Leon 3-1 su Queretaro; senza reti tra Tigres e Atletico San Luis mentre l’Atlas passa 2-1 in casa del Cruz Azul. In Honduras 2-2 tra Marathon e UPNFM mentre in Costa Rica 3-3 tra Gerediano e Grecia mentre Saprissa supera in trasferta 1-0 il San Carlos. In Nuova Zelanda 2-0 del Tasman United sull’Eastern Suburbs e 4-0 del Team Wellington sull’Hawke’s Bay mentre l’Hamilton passa in casa del Canterbury 3-1. Chiudiamo con l’Australia dove in A-League arriva il successo per 3-2 del Central Coast Mariners sul Melbourne Victory.

FIFA > Amichevoli 2020 > Gennaio



15:45 Kosovo - Svezia



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



09:00 Chemnitzer FC - FC Aarau



09:30 Eintracht Braunschweig - CS Universitatea Craiova



13:00



Werder Bremen - Hannover 96

1. FC Kaiserslautern - FC Aarau

Eintracht Braunschweig - FC Vaduz



13:30 Chemnitzer FC - Waldhof Mannheim



14:00 Hertha Berlino - Pogoń Szczecin



14:30 Alemannia Aachen - FC Kray



15:00



Holstein Kiel - FC Ingolstadt 04

1. FC Kaiserslautern - FC Aarau



AFC > U23 Championship 2020 Thailand > Gruppo B



11:15 Arabia Saudita - Qatar 0-0 *



14:15 Siria - Giappone



AFC > U23 Championship 2020 Thailand > Gruppo C



11:15 Iran - Corea del Sud 0-0 *



14:15 Cina - Uzbekistan



Australia > A-League 2019/2020



08:00 Central Coast Mariners - Melbourne Victory 3-2



Cipro > First Division 2019/2020



16:00 Anorthosis Famagusta FC - APOEL Nikosia



17:00 Olympiakos Nikosia - Apollon Limassol



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



02:30 AD San Carlos - Deportivo Saprissa 0-1



03:00 Municipal Grecia - CS Herediano 3-3



18:00 CS Cartaginés - Santos de Guápiles



22:00 Jicaral - Municipal Pérez Zeledón



Egitto > Premiership 2019/2020



13:30 Haras El Hodood - Smouha Sporting Club



16:00 Misr lel-Maqasah SC - ENPPI



18:30 Ismaily - Tala'ea El-Gaish SC



Francia > Ligue 1 2019/2020



15:00 AS Saint-Étienne - FC Nantes



17:00 Dijon FCO - Lille OSC



21:00 Paris Saint-Germain - AS Monaco



Giamaica > National Premier League 2019/2020



21:00



UWI Pelicans - Dunbeholden FC

Vere United - Waterhouse FC

Portmore United - Arnett Gardens



Grecia > Super League 2019/2020



14:00 Asteras Tripolis - OFI Heraklion



16:15 Lamia - Olympiakos Piräus



18:30



Panathinaikos - Panionios GSS

PAOK Saloniki - AEK Athen



Grecia > Super League 2 2019/2020



Chania Kissamikos - Apollon Pontou rinv.



14:00 AE Karaiskakis - Doxa Dramas FC



14:15 PAS Giannina - Panachaiki GE



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 ATK - Kerala Blasters



India > I-League 2019/2020



12:30 Indian Arrows - TRAU FC



Inghilterra > Premier League 2019/2020



15:00 AFC Bournemouth - Watford FC



17:30 Aston Villa - Manchester City



Inghilterra > Championship 2019/2020



13:00 Cardiff City - Swansea City



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



18:00 Sektzia Nes Tziona - Hapoel Kfar Saba



19:15 Bnei Yehuda Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv



Italia > Serie A 2019/2020



12:30 Udinese - Sassuolo



15:00



Fiorentina - SPAL

Sampdoria - Brescia

Torino - Bologna



18:00 Verona - Genoa



20:45 Roma - Juventus



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:00



Alessandria - Carrarese

Giana Erminio - Olbia



17:30



Arezzo - Pianese

Como - Gozzano

Novara - Monza

Pistoiese - Pergolettese

Pontedera - Renate

Pro Vercelli - Calcio Lecco 1912



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



15:00



Fano - Calcio Padova

Modena - Piacenza

Reggiana - Ravenna Calcio

Rimini - FeralpiSalò

Virtus Verona - Gubbio



17:30



Arzignano - Imolese

Carpi - Südtirol

Fermana FC - Vicenza

Vis Pesaro - Cesena



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



15:00



Avellino - Vibonese

Catanzaro - Bisceglie

Potenza - Ternana

ASD Sicula Leonzio - Teramo

Virtus Francavilla - Catania

Viterbese - Bari



17:30



Monopoli - Paganese

Rende - Casertana



Italia > Serie D Girone A 2019/2020



14:30



Bra - Real Forte Querceta

Caronnese - SC Ligorna 1922

USD Fezzanese - Sanremese

Fossano Calcio - Chieri

Lavagnese - Casale

Lucchese - Borgosesia

Seravezza - Prato

Vado - Ghivizzano Borgo

Verbania Calcio - Savona



Italia > Serie D Girone B 2019/2020



14:30



Caravaggio - Brusaporto

Folgore Caratese - Castellanzese

Inveruno - Virtus Bergamo

Milano City FC - SS Tritium 1908

Pontisola - GS Arconatese 1926

US Scanzorosciate - Virtus Bolzano

Sondrio - Villa d'Almè



Italia > Serie D Girone D 2019/2020



14:30



Correggese - Franciacorta

AC Crema - US Breno

AC Fanfulla 1874 - AC Calvina Sport

Fiorenzuola - Alfonsine FC 1921

Forlì - Lentigione Calcio

Mantova - Sammaurese Calcio

Mezzolara - Ciliverghe Mazzano

ASD Sasso Marconi 1924 - USD Vigor Carpaneto 1922

Progresso - Savignanese



Italia > Serie D Girone E 2019/2020



14:30



Albalonga - Virtus Flaminia

Bastia - Grassina

ASD Cannara - San Donato Tavarnelle

Foligno - Grosseto

Monterosi FC - Scandicci

Ponsacco - Pomezia Calcio

AC Sangiovannese - US Gavorrano

Trestina - Montevarchi

Tuttocuoio - Aglianese Calcio



Italia > Serie D Girone F 2019/2020



14:30



Olympia Agnonese - US Recanatese

ASD Pineto Calcio - Chieti

Avezzano Calcio - AC Sangiustese

Jesina Calcio - Vastogirardi

Matelica - Montegiorgio Calcio

Porto Sant'Elpidio - AC Cattolica Calcio

SN Notaresco - Campobasso

Tolentino - Atletico Terme Fiuggi

Vastese Calcio - Real Giulianova



Italia > Serie D Girone G 2019/2020



14:30



Aprilia - Arzachena

Budoni - Torres

US Ladispoli - Team Nuova Florida

Lanusei Calcio - Portici 1906

Sassari Latte Dolce - Latina

Cassino Calcio 1924 - Città di Anagni

Ostia Mare - Muravera

Tor Sapienza - Turris

ASD Vis Artena - ASD Trastevere



Italia > Serie D Girone H 2019/2020



14:30



Agropoli - Foggia

Audace Cerignola - Fidelis Andria

Città di Fasano - ACD Nardò

FC Francavilla - Sorrento

Gelbison - Team Altamura

Gladiator - US Bitonto

FBC Gravina - Grumentum Val d'Agri

ASG Nocerina - Brindisi

Taranto FC - Casarano



Italia > Serie D Girone I 2019/2020



14:30



Acireale - Messina

US Castrovillari - Savoia

FC Messina - USD Palmese

Calcio Cittanovese - Licata

Marsala - ASD SS Nola 1925

Marina di Ragusa - Corigliano

Roccella - Biancavilla

ASD Troina - Giugliano



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



10:00 Roma - Pescara



12:00 Inter - Empoli



14:00 Bologna - Lazio



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



15:00 Rapide Oued Zem - FUS de Rabat



17:00 FAR de Rabat - Youssoufia Berrechid



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



00:00 Cruz Azul - Atlas Guadalajara 1-2



02:00



Deportivo Guadalajara - FC Juárez 2-0

Club León - Gallos Blancos 3-1



04:05 UANL Tigres - Atlético San Luis 0-0



19:00 Pumas UNAM - CF Pachuca



Messico > Liga de Ascenso 2019/2020 Clausura







Cafetaleros de Chiapas - Dorados de Sinaloa rinv.

Leones Negros - CF Atlante rinv.



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



Atlético Bahia - Atlético Reynosa rinv.



02:00 Mineros de Fresnillo FC - Coras de Nayarit 0-3



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura



19:00 Puebla FC - Gallos Blancos



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



12:15 Roda JC Kerkrade - MVV



14:30 Go Ahead Eagles - Almere City FC



16:45 NEC Nijmegen - FC Den Bosch



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



16:00 Gil Vicente - Os Belenenses



18:30 CS Marítimo - Vitória Guimarães



21:00 Sporting Braga - CD Tondela



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:15 FC Penafiel - SC Farense



16:00



CD Mafra - UD Vilafranquense

CD Nacional - UD Oliveirense



18:15 Académica de Coimbra - CD Cova Piedade



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Norte



12:00 Rio Ave FC - FC Porto



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Sul



16:00 Sporting CP - SG Sacavenense



Spagna > Copa del Rey 2019/2020 > 2. Giornata



12:00



UM Escobedo - Sevilla FC

CP Cacereño - SD Eibar

UD SS Reyes - Espanyol Barcelona

Unionistas CF - Deportivo La Coruña



16:00



Real Jaén - Levante UD

AD Ceuta - Real Sociedad

Mérida AD - Celta Vigo



17:00 Barakaldo CF - Rayo Vallecano



Spagna > Supercopa 2019 > Finale



19:00 Real Madrid - Atlético Madrid



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



11:30 Getafe CF B - UD Melilla



12:00



Atlético Baleares - UP Langreo

Real Oviedo B - Peña Deportiva

Atlético Madrid B - Marino de Luanco

Real Madrid Castilla - Las Rozas CF

Celta Vigo B - CF Internacional



16:30 Coruxo FC - Pontevedra CF



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



17:00



Burgos CF - Real Sociedad B

CD Guijuelo - SD Leioa

CD Izarra - Real Valladolid B



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



12:00



Hércules CF - AE Prat

FC Andorra - Espanyol Barcelona B

CD Castellón - CE Sabadell



18:00 Lleida Esportiu - Valencia CF B



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



12:00 RB Linense - CP Villarrobledo



18:00 Recreativo Granada - Córdoba CF



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



11:30 Rayo Vallecano - EDF Logroño



12:00 Athletic Bilbao - Levante UD



13:30 Real Sociedad - Valencia CF



15:30 Real Betis - Madrid CFF



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



14:30



AmaZulu FC - SuperSport United

Kaizer Chiefs - Cape Town City FC

Bloemfontein Celtic - Black Leopards