Modena – Piacenza: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Modena – Piacenza del 12 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 21esima giornata di serie C girone B, calcio d’inizio alle ore 15

Ventunesima giornata di campionato nel campionato di Serie C. Domenica 12 gennaio alle ore 15 allo stadio Braglia si affronteranno Modena e Piacenza. Un derby emiliano tra due compagini nobili decadute. I padroni di casa con 29 punti sono ad un passo dalla zona playoff, e potrebbero con una vittoria avvicinarsi proprio agli ospiti. Il Piacenza invece attualmente ha 34 punti, e si trova in piena zona playoff. In caso di vittoria potrebbe agganciare le primissime posizioni in classifica. Partita quindi ricca di spunti interessanti e motivazioni. I canarini arrivano al derby, dopo la vittoria ottenuta circa un mese fa, sempre tra le mura amiche contro il Ravenna. I biancorossi invece nell”ultima gara di campionato del 2019, hanno espugnato il campi del Sudtirol con il risultato di 2-0. Il pronostico vede favorito il Piacenza, in maniera seppur leggera. Il pareggio potrebbe essere un risultato probabile, anche se con i tre punti, in effetti non servirebbe in modo particolare a nessuna delle due squadre. Il Piacenza comunque in caso di vittoria, confermerebbe il ruolo di inseguitrice di Vicenza e Carpi. Come sempre i derby potrebbero riservare sorprese, e qualsiasi tipo di risultato finale. Entrambe le compagini venderanno cara la pelle, in una sorta di revival tra due club che in passato hanno militato sia nella serie cadetta, che nella serie A. Tra le altre cose, nei biancorossi in passato, hanno giocato anche calciatori di un certo calibro.

Domenica 12 gennaio alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

Probabili formazioni Modena-Piacenza della 21esima giornata del campionato di serie C

I canarini dovrebbero scendere in campo, agli ordini del mister Michele Mignani, con il solito modulo.

Modena (3-5-2): Gagno, Ingegneri, Zaro, Perna, Laurenti, De Grazia, Boscolo Papo, Davi, Brarzotti, Rossetti, Ferrario. All: Mignani

I piacentini agli ordini del tecnico Franzini, dovrebbero giocare con un modulo 4-4-2.

Piacenza (4-4-2): Bertozzi; Della Latta, Pergreffi, Milesi; Zappella Corradi, Marotta, Bolis, Imperiale; Sestu, Paponi. All: Franzini

Dove vedere il match in TV ed in streaming

La partita Modena Piacenza sarà trasmessa dall'emittente Eleven Sports. Questa ha comprato i diritti di tutto il campionato dell'ex Lega Pro. Le partite potranno essere seguite anche sui siti di alcune agenzie di scommesse, che trasmettono la Serie C.