Torino – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Torino – Bologna del 12 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, calcio d’inizio alle ore 15

TORINO – Domenica 12 gennaio alle ore 15 andrà in scena Torino – Bologna, match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i Granata che sono reduci dal successo contro il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia. In campionato la squadra di Mazzarri viene dalla vittoria contro la Roma, fuori casa, ed in classifica occupa l’ottava posizione, insieme al Napoli, con 24 punti. Dall’altra parte c’è la formazione emiliana che viene dal pareggio casalingo contro la Fiorentina ed in classifica occupa la decima posizione con 23 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 12 gennaio alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI TORINO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Izzo, Nkoulou e Bremer. A centrocampo Rincon e Lukic in cabina di regia con Laxalt e Ola Aina sulle corsie esterne mentre davanti Verdi e Berenguer agiranno alle spalle dell’unica punta Belotti.

QUI BOLOGNA – Mihajlovic dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali, pacchetto difensivo composto da Tomiyasu e Denswil sulle corsie esterne mentre nel mezzo Danilo e Bani. A centrocampo Poli e Mddel in cabina di regia mentre in attacco spazio al terzetto formato da Soriano, Sansone e Orsolini alle spalle di Palacio.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Torino – Bologna, valevole per l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Torino – Bologna

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, Laxalt, Rincon, Lukic, Ola Aina, Verdi, Berenguer, Belotti. Allenatore: Mazzarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil, Medel, Poli, Soriano, Sansone, Orsolini, Palacio. Allenatore: Mihajlovic

STADIO: Olimpico – Grande Torino