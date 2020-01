Diretta Reggio Audace – Ravenna: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Reggio Audace – Ravenna del 12 Gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata del Girone B di Serie C, calcio d’inizio alle ore 15:00

REGGIO EMILIA – Nel pomeriggio di Domenica 12 Gennaio ha luogo l’incontro Reggio Audace – Ravenna, valevole per la ventunesima giornata del Girone B del campionato di Serie C. Uno scontro di tra due compagini che occupano posizioni quasi opposte e che coltivano ambizioni differenti per la seconda parte della stagione. La compagine emiliana arriva a questa sfida dopo la vittoria interna rimediata nella partita contro il Padova, quarta in classifica, con il risultato di 1-0 arrivata grazie alla rete di Kargbo realizzata nel primo tempo nell’ultima giornata del torneo. La formazione ospite, nel precedente turno di campionato, ha raccolto una sconfitta lontano dalle mura amiche contro il Modena con il risultato di 2-0.

Si preannuncia una gara di difficile lettura sulla carta, con la squadra di casa piuttosto avvantaggiata sulla carta. La squadra di casa con una vittoria, potrebbe portarsi a ridosso del Carpi, secondo in classifica. Il Ravenna, invece, è alla ricerca di punti importanti che consentirebbero alla compagine giallorossa di staccare la pericolosa zona play-out distante poche lunghezze.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 12 gennaio dalle 15 la diretta del match.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, al Mapei Stadium — Città del Tricolore di Reggio Emilia nel pomeriggio di Domenica 12 gennaio alle ore 15:00. Due moduli differenti, quelli proposti, che non mostrano una particolare propensione offensiva ma potrebbero comunque regalare molte emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra della granata ha mostrato uno stato decisamente buono visti gli undici punti raccolti nelle ultime cinque uscite stagionali a fronte dei quattro ottenuti dagli ospiti nello stesso numero di partite. Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, la Reggio Audace potrebbe schierare Kargbo e Marchi nel tandem offensivo. Il Ravenna dovrebbe proporre un attacco a due con Giovinco e Nocciolini, che proveranno a ricavarsi spazi tra le maglie della difesa avversaria.

Reggio Audace (3-4-1-2): Voltolini; Spanò, Rozzio, Costa; Zanini, Varone, Rossi, Kirwan; Radrezza; Kargbo, Marchi. All. Alvini.

Ravenna (3-5-2) Cincilla; Ronchi, Jidayi, Sirri; Nigretti, Mustacciolo, Papa, Lora, Purro; Giovinco, Nocciolini. All: Foschi.

Direttore di Gara

L’arbitro della gara tra Reggio Audace – Ravenna sarà il signor Daniele Rutella della sezione di Enna. Il direttore di gara sarà coadiuvato dai due assistenti Alessandro Maninetti della sezione di Lovere e Nicola Tinello della sezione di Rovigo.

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in streaming attraverso il canale Eleven Sports. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00, per un incontro che si prospetta davvero interessante.