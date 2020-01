Real Madrid – Atletico Madrid: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Real Madrid – Atletico Madrid del 12 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale della finale della Supercoppa di Spagna, calcio d’inizio alle ore 19 italiane

GEDDA – Domenica 12 gennaio alle ore 19 italiane si giocherà Real Madrid – Atletico Madrid, incontro valevole per la finale della Supercoppa di Spagna. Da una parte ci sono le Merengues che, in semifinale, hanno sconfitto senza troppi problemi il Valencia grazie a una prestazione di notevole levatura tecnica. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra di Simeone che ha staccato il pass per la finale battendo il Barcellona rimontando i catalani al termine di un match folle.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 12 gennaio alle ore 18 le formazioni ufficiali, dalle 19 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI REAL MADRID – Pochi dubbi di formazione per Zidane che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-2-1 con Courtois in porta, pacchetto difensivo composto da Marcelo e Carvajal sulle corsie esterne mentre nel mezzo Sergio Ramos e Varane. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Valverde e Kroos mezze ali mentre davanti Modric e Isco agiranno alle spalle dell’unica punta Jovic.

QUI ATLETICO MADRID – Simeone dovrebbe puntare sul classico 4-4-2 con Oblak in porta, pacchetto difensivo composto da Lodi e Trippier sulle corsie esterne mentre nel mezzo Felipe e Savic. A centrocampo Thomas e Llorente in cabina di regia con Saul e Correa sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Joao Felix e Morata.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Real Madrid – Atletico Madrid, valevole per la finale della Supercoppa di Spagna, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Canale NOVE.

Le probabili formazioni di Real Madrid – Atletico Madrid

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Marcelo, Sergio Ramos, Varane, Carvajal, Valverde, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Jovic. Allenatore: Zidane

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Lodi, Felipe, Savic, Trippier, Correa, Thomas, Llorente, Saul, Joao Felix, Morata. Allenatore: Simeone

STADIO: King Abdullah International Stadium