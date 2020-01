Valencia – Real Madrid: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Valencia – Real Madrid dell’8 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la semifinale di Supercoppa spagnola, calcio d’inizio alle ore 20

GEDDA – Mercoledì 8 gennaio alle ore 20 italiane si giocherà Valencia – Real Madrid, incontro valevole per la semifinale della Supercoppa spagnola, competizione che per la prima volta avrà quattro partecipanti. Da una parte c’è il Valencia che, in Liga, viene dal successo casalingo contro l’Eibar ed in classifica occupa la quinta posizione, insieme alla Real Sociedad, con 31 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i castigliani che sono reduci dalla vittoria esterna sul campo del Getafe ed in classifica occupano il primo posto, insieme al Barcellona, con 40 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

VALENCIA-REAL MADRID IN DIRETTA Mercoledì 8 gennaio alle ore 19 le formazioni ufficiali, dalle 20 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI VALENCIA – Celades dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-4-2 con Domenech in porta, pacchetto difensivo composto da Wass e Gaya sulle corsie esterne mentre nel mezzo Gabriel Paulista e Diakhaby. A centrocampo Parejo e Kondogbia in cabina di regia con Soler e Cheryshev sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Rodrigo Moreno e Maxi Gomez.

QUI REAL MADRID – Zidane dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Courtois tra i pali, reparto arretrato formato da Carvajal e Mendy sulle corsie esterne mentre nel mezzo Sergio Ramos e Varane. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Kroos e Modric mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Isco, Benzema e Bale.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Valencia – Real Madrid, valevole per la semifinale della Supercoppa spagnola, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Canale NOVE.

Le probabili formazioni di Valencia – Real Madrid

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Wass, Paulista, Diakhaby, Gaya, Soler, Dani Parejo, Kondogbia, Cheryshev, Rodrigo Moreno, Maxi Gomez. Allenatore: Celades

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Isco, Benzema, Bale. Allenatore: Zidane

STADIO: King Abdullah International Stadium