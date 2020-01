Valencia-Real Madrid 1-3, il tabellino: show delle Merengues

Il tabellino di Valencia-Real Madrid 1-3 il risultato finale: reti di Kroos, Isco e Modric per il comodo successo della squadra di Zidane.

GEDDA – Nel match valevole per la prima semifinale della Supercoppa di Spagna il Real Madrid schianta 3-1 il Valencia staccando il pass per la finale. Tutto troppo semplice per la squadra di Zidane che apre e chiude i conti nella prima frazione con Kroos e Isco mentre nel secondo tempo c’è spazio per il sigillo di Modric e il rigore di Parejo. Grande prestazione e finale conquistata da parte delle Merengues che domenica giocheranno contro Barcellona o Atletico Madrid.

Valencia-Real Madrid 1-3: il tabellino del match

VALENCIA (4-4-2): Jaume; Wass, Paulista, Garay, Gaya, Soler, Dani Parejo, Kondogbia (58′ Maxi Gomez), Coquelin (83′ Sobrino), Ferran, Gameiro (70′ Cheryshev). A disposizione: Cillessen, Jaume Costa, Diakhaby, Cheryshev, Maxi Gomez, Sobrino, Esquerdo. Allenatore: Celades

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy (71′ Marcelo), Kroos, Casemiro, Valverde, Modric (77′ James Rodriguez), Isco, Jovic (83′ Mariano Diaz). A disposizione: Areola, Militao, Marcelo, James, Mariano Diaz, Vinicius, Rodrygo. Allenatore: Zidane

RETI: 16′ Kroos (R), 39′ Isco (R), 65′ Modric (R), 92′ Rig. Parejo (V)

AMMONIZIONI: Casemiro (R)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: King Abdullah International Stadium