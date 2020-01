Real Madrid-Atletico Madrid 4-1 d.c.r.: il tabellino del match

Il tabellino di Real Madrid-Atletico Madrid 4-1 il risultato finale: i Blancos vincono la Supercoppa di Spagna ai calci di rigore.

GEDDA – Il Real Madrid vince la Supercoppa di Spagna. Al termine di una finale non indimenticabile la squadra di Zidane batte l’Atletico Madrid sconfiggendo la squadra di Simeone ai calcio di rigore. Decisivi gli errori di Saul e Thomas per i Colchoneros mentre Sergio Ramos realizza il rigore della vittoria. Undicesima Supercoppa spagnola nella bacheca della Merengues mentre Zidane si conferma l’allenatore delle finali con nove successi in altrettante gare.

Real Madrid-Atletico Madrid 4-1: il tabellino del match

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Mendy, Sergio Ramos, Varane, Carvajal, Valverde, Casemiro, Kroos (103′ Vinicius), Modric, Isco (60′ Rodrygo), Jovic (83′ Mariano Diaz). A disposizione: Areola, Militao, James Rodriguez, Rodrygo, Vinicius, Marcelo, Mariano Diaz. Allenatore: Zinedine Zidane

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Lodi (89′ Llorente), Felipe, Gimenez (98′ Savic), Trippier, Correa, Thomas, Herrera (56′ Vitolo), Saul, Joao Felix (101′ Arias), Morata. A disposizione: Adan, Arias, Savic, Hermoso, Llorente, Vitolo, Riquelme. Allenatore: Diego Simeone

RETI: //

AMMONIZIONI: Felipe, Thomas, Savic (A), Mendy, Modric, Carvajal (R)

ESPULSIONI: Valverde (R)

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo, 1′ nel primo tempo supplementare, 1′ nel secondo tempo supplementare

STADIO: King Abdullah International Stadium