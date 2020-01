Hellas Verona – Genoa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Hellas Verona – Genoa del 12 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

VERONA – Domenica 12 gennaio, alle ore 18 si giocherà Hellas Verona – Genoa, incontro valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla vittoria esterna sul campo della SPAL ed in classifica occupano l’undicesima posizione, a pari merito col Milan, con 22 punti. I liguri, invece, sono reduci da una importantissima vittoria casalinga contro il Sassuolo ed in classifica sono al penultimo posto, insieme al Brescia, con 14 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 12 gennaio, alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – Per i padroni di casa rientra Amrabat dopo la squalifica mentre sono ancora out Empereur, Badu, Salcedo e Bessa, ma dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Rrahmani, Kumbulla e Gunter. A centrocampo Amrabat e Miguel Veloso centrali mentre sugli esterni ci saranno Faraoni e Lazovic. Poco più avanti agiranno Verre e Zaccagni a supporto dell’unica punta Di Carmine.

QUI GENOA – Nicola ha ancora fermo al box Kouamé e dovrebbe recuperare Lerager. ma dovrebbe affidarsi sempre al modulo 3-5-2 con Perin tra i pali, reparto arretrato composto Biraschi, Romero e Criscito. A centrocampo Radovanovic in cabina di regia con Schone e Sturaro mezze ali mentre sugli esterni ci saranno Ghiglione e Pajac. Il tandem d’attacco sarà composto da Pandev e Sanabria.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Hellas Verona – Genoa, valevole per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su SKY e in streaming su SkyGo.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Genoa

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Juric

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Sturaro, Pajac; Pandev, Sanabria. Allenatore: Nicola

STADIO: Marcantonio Bentegodi