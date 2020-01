Hellas Verona – Genoa, le formazioni ufficiali

Le formazioni titolari della partita tra Hellas Verona – Genoa, gara valida per la 19ma giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020

VERONA – Tutto è pronto allo Stadio Bentegodi per l’inizio di Hellas Verona – Genoa, gara valida per la diciannovesima e ultima giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020. Gli scaligeri provengono dalla vittoria ottenuta a Ferrara e in classifica sono undicesimi con 22 punti. Otto lunghezze in meno per i rossoblu, penultimi ma tornato al successo contro il Sassuolo nella gara di esordio di Nicola in panchina; giovedi sono stati esclusi dalla Coppa Italia perdendo ai rigori contro il Torino, dopo che tempi regalamentari e supplementari si erano chiusi sul risultato di 1-1. Calcio di inizio previsto per le ore 18. Le formazioni saranno comunicate attorno alle ore 17.15.

Sono dodici i precedenti a Verona tra le due compagini, con il bilancio di cinque affermazioni per i padroni di casa, cinque pareggi e solo due vittorie per gli ospiti. La gara sarà dal Signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni, della sezione di Venezia, e Damiano Di Iorio, della sezione di VCO (Verbano-Cusio-Ossola). Quarto Uomo il Signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR gli arbitri Paolo Valeri e Alessandro Lo Cicero, rispettivamente delle sezioni di Roma e Brescia.

SEGUI LA DIRETTA

Tanti gli ex rossoblù nel Verona: da Veloso a Salcedo, passando per Gunter e Lazovic. E soprattutto Ivan Juric. Il tecnico gialloblù, che a Genova, da allenatore, ha ottenuto meno di quanto era nelle aspettative, a Verona sta facendo bene. Nella conferenza stampa della vigilia ha detto di non essere emozionato per dover affontare la sua ex squadra ma di essere molto concentrato; ha poi dichiarato che il Genoa , nonostante la posizione che occupa in classifica, ha buoni giocatori e non deve essere ottovalutato.

Davide Nicola, dopo l’esordio vittorioso in panchina di sei giorni fa, ha voluto citare una frase di De Andrè, nel ventesimo annivesario della scomparsa: “Con impegno, coraggio e passione, tutti insieme: Noi vogliamo essere vento”, ha dichiarato.

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona – Genoa

HELLAS VERONA – in attesa di comunicazione

GENOA: in attesa di comunicazione