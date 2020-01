Sampdoria-Brescia 5-1, il tabellino: Doria forza cinque

Il tabellino di Sampdoria-Brescia 5-1 il risultato finale: netto successo della squadra di Ranieri che demolisce le Rondinelle, doppietta di Quagliarella.

GENOVA – Nel match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 la Sampdoria travolge il Brescia 5-1. Successo più che meritato ed in rimonta per la formazione di Ranieri grazie alla doppietta di Quagliarella e ai gol di Linetty, Jankto e Caprari mentre alle Rondinelle non basta l’iniziale vantaggio di Chancellor. Successo di fondamentale importanza per la Doria che aggancia il Sassuolo a quota 19 punti mentre il Brescia resta in terzultima posizione, al pari del Genoa, a quota 14.

Sampdoria-Brescia 5-1: il tabellino del match

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (86′ Murillo), Regini, Chabot, Murru, Jankto, Thorsby, Vieira (82′ Ekdal), Linetty, Quagliarella, Gabbiadini (76′ Caprari). A disposizione: Falcone, Seculin, Augello, Murillo, Rocha, Leris, Maroni, Ekdal, Rigoni, Caprari, Bonazzoli. Allenatore: Claudio Ranieri

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Mateju (82′ Martella), Bisoli, Viviani, Romulo, Spalek (69′ Ndoj), Torregrossa, Balotelli. A disposizione: Andrenacci, Alfonso, Semprini, Gastaldello, Magnani, Martella, Ndoj, Morosini, Zmrhal, Donnarumma, Aye, Matri. Allenatore: Eugenio Corini

RETI: 12′ Chancellor (B), 34′ Linetty (S), 47’+3′ Jankto (S), 69′ Rig. Quagliarella (S), 77′ Caprari (S), 92′ Quagliarella (S)

AMMONIZIONI: Bisoli, Romulo, Mangraviti, Chancellor (B), Vieira, Murru (S)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Luigi Ferraris