Diretta Virtus Francavilla – Catania: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Virtus Francavilla – Catania del 12 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C, calcio d’inizio alle ore 15:00

FRANCAVILLA – Domenica pomeriggio, 12 gennaio 2020, alle ore 15:00, allo Stadio Giovanni Paolo II di Francavilla, si affronteranno Virtus Francavilla e Catania. Gli abruzzesi sono quattordicesimi in campionato, con 22 punti (insieme alla Cavese) e ultimamente non stanno brillando in campo, infatti nelle ultime 5 partite ha ottenuto solamente 4 punti, vincendo sulla Cavese, pareggiando con la Sicula Leonzio e perdendo contro Viterbese, Monopoli e Potenza. Gli ospiti sono invece settimi in classifica, con 28 punti (+6 dunque dall’avversario da affrontare in questa partita). I siciliani faticano a tovare continuità, infatti dopo due vittorie consecutive contro Rieti e Rende sono arrivati una sconfitta con la Paganese e un pareggio a Teramo. Mentre la squadra di casa punta a salvarsi, l’obiettivo dei catanesi è sicuramente quello del salto di categoria. Entrambe le squadre cercano riscatto, dunque daranno il 100%, il che promette un match entusiasmante. A dirigere il match tra Virtus Francavilla e Catania sarà Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto, coadiuvato dai due assistenti Massimo Salvalaglio e Riccardo Vitali (rispettivamente delle sezioni di Legnano e Brescia).

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 12 gennaio dalle 15 la diretta del match.

Le probabili formazioni di Virtus Francavilla – Catania

VIRTUS FRANCAVILLA (4-4-1-1): Caporale; Zenuni, Mastropietro, Marino, Bovo; Nunzella, Albertini, Puntoriere, Tiritiello; Perez; Poluzzi. Allenatore: Gelsi.

CATANIA (3-5-2): Furlan; Esposito, Biagianti, Silvestri; Calapai, Rizzo, Lodi, Bucolo, Pinto; Curiale, Di Piazza. Allenatore: Lucarelli

Dove vedere la partita in TV ed in streaming

Il calcio d’inizio della gara, è previsto per le ore 15:00 allo Stadio Giovanni Paolo II. La partita sarà trasmessa in streaming da Eleven Sports, che ha acquistato tutto il pacchetto relativo al campionato di serie C. Per farlo sarà necessario abbonarsi annualmente o mensilmente.