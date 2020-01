Barcellona – Atletico Madrid: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Barcellona – Atletico Madrid del 9 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la semifinale della Supercoppa di Spagna, calcio d’inizio alle ore 20

GEDDA – Giovedì 9 gennaio alle ore 20 italiane si giocherà Barcellona – Atletico Madrid, match valido per la seconda semifinale della Supercoppa di Spagna. Da una parte ci sono i catalani che, in Liga, sono reduci dal pareggio esterno contro l’Espanyol ed in classifica occupano la prima posizione, insieme al Real Madrid, con 40 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine di Simeone che viene dal successo casalingo contro il Levante ed in classifica occupa la terza posizione, in coabitazione con il Siviglia, con 35 punti.

QUI BARCELLONA – Pochi dubbi per Valverde che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Neto in porta, pacchetto difensivo composto da Sergi Roberto e Jordi Alba sulle corsie esterne mentre nel mezzo Piquè e Lenglet. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con De Jong e Vidal mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Messi, Suarez e Griezmann.

QUI ATLETICO MADRID – Simeone dovrebbe affidarsi al classico 4-4-2 con Oblak tra i pali, pacchetto difensivo formato da Trippier e Lodi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Felipe e Gimenez. A centrocampo Llorente ed Herrera in cabina di regia con Correa e Saul sulle fasce laterali mentre in attacco Joao Felix agirà a supporto di Morata.

L’incontro Barcellona – Atletico Madrid, valevole per la semifinale della Supercoppa spagnola, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Canale NOVE.

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Sergio Roberto, Piquè, Lenglet, Jordi Alba, Vidal, Sergio Busquets, De Jong, Messi, Suarez, Griezmann. Allenatore: Valverde

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi, Correa, Llorente, Herrera, Saul, Joao Felix, Morata. Allenatore: Simeone

STADIO: King Abdullah International Stadium